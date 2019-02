Fortnite: el desastre de 'Pisos Picados' visto de varios ángulos [FOTOS Y VIDEO]

Fortnite está decidido a traer una temporada llena de acción y cosas memorables como en la temporada 5. Por eso, a solo pocas horas para la nueva temporada 8, el ambiente ya está cambiando dentro del mapa de la isla y un llamativo suceso ocurrió y ha llamado la atención de todos los jugadores. Revisa aquí los mejores reportes de la caída de Tilted Towers, también conocido como 'Pisos Picados'.

La temporada 8 de Fortnite llegará este jueves 28 de febrero para todas las plataformas disponibles. Todavía no hay mayores datos sobre las novedades que traerá, más allá de las mostradas en el teaser y otras que puedes revisar en esta nota. Sin embargo, Epic Games quiere anunciarlo a lo grande, y en redes sociales ya hay toda una avalancha de reportes.

El edificio 'Pisos Picados' también conocido como Tilted Towers, ha sido derrumbado por un terremoto. Esto ha sido reportado por un gran número de jugadores que han tomado fotos y videos de la 'grieta' que ha causado el derrumbe. Aquí te dejamos los mejores reportes en Twitter.

Here is a video of the final fissure destroying the Tilted Building. #Fortnite pic.twitter.com/1s085i4V3j