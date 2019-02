Apex Legends: usuario modifica juguete de Spider-Man para jugar con Pathfinder [VIDEO]

Apex Legends ha despertado la creatividad de sus usuarios debido a las habilidades que presentan sus personajes. Esta vez, un fanático de Spider-Man ha modificado un juguete de lanza telarañas para jugar con Pathfinder.

Si tenemos que relacionar a los personajes del battle royale con héroes, Pathfinder es el que más se asemeja a Spidey, ya que esta leyenda cuenta con un gancho que le permite trasladarse a lugares difíciles de acceder.

ATwekinYoshi compartió un video en Reddit donde se muestra jugando una partida de Apex Legends utilizando este nuevo gadget, el cual incluye un giroscopio que cumple la función de mouse que le permite disparar a sus enemigos, pero lo más increíble es que al hacer la pose de manos que usa Spider-Man, su personaje activa el gancho para trasladarse.

Miembros del conocido foro le preguntaron si podía utilizar este gadget en otra consola, a lo que AtwekinYoshi respondió que su creación solo le permite jugar Apex Legends en una PC; sin embargo, es probable que cree otro dispositivo que le permita disfrutar del battle royale en PS4 como lo hizo con otros videojuegos.

Esta no es la primera vez que el usuario comparte este tipo de contenido, ya que es conocido en Reddit por modificar objetos como guantes de box, Bongos de Donkey Kong, Dance Pad, entre otros, para ser utilizados como mandos en las consolas y disfrutar de Darksouls 3, Overwatch, The Legend of Zelda Brath of the Wild y más.