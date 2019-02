Comienza a despedirse PS Vita: reducen su producción en Japón

En Japón, Sony ha comunicado que la producción de consolas portátiles PS Vita está reduciéndose. A través del portal oficial de PlayStation en el país nipón, la compañía indica que los últimos códigos únicos para la consola generados ya están saliendo de las fábricas.

Asimismo, también indicó que los envíos de PS Vita cesarán pronto, siendo estos los que llegan con diseño Black y Aqua Blue. Estos modelos son los únicos que aún siguen en producción en Japón (y en todo el mundo).

Sony comunicó que el 28 de junio será la fecha límite para que los desarrolladores que aún trabajaban en títulos para PS Vita, envíen solicitudes de códigos de productos.

La PlayStation Vita fue lanzada en Japón a finales del 2011, meses más adelante fue puesta a la venta en todo el mundo. Precisamente, en Europa y Norteamérica, la producción de juegos físicos de estas consolas cesó en mayo del año pasado.

Por lo pronto, no hay información sobre alguna fecha o planes para el cese de producción de PS Vita en occidente. Desde marzo de este año, las suscripciones de PS Plus no incluirán más juegos de PlayStation Vita y de PS3.