¿Mercado saturado? Shadow of the Tomb Raider distribuyó solo 4 millones de unidades

Para fines de diciembre del año pasado, Shadow of the Tomb Raider solo ha distribuido 4.12 millones de unidades. Estas cifras fueron confirmadas por el propio presidente de Square Enix, Yosuke Matsuda, en una sesión de inicios de febrero.

Necesario es notar que se hace referencia a las unidades distribuidas del videojuego, es decir, las mismas que el publicante (Square Enix ha logrado vender a los retailers.

Shadow of the Tomb Raider salió a la venta el 14 de septiembre del 2018, una semana después del lanzamiento de Marvel’s Spiderman, un exclusivo de PS4 que gozó de gran acogida y cosechó grandes ventas.

Matsuda también se refirió a las pocas ventas iniciales de Just Cause 4 (mira nuestro review aquí), afirmando que estas resultaron por debajo de sus expectativas. Aun así, el ejecutivo aseguró los planes para con el título a futuro, a costa de “actualizaciones y otras alternativas”.

Matsuda brindó sus razones al ser consultado por las bajas ventas de ambos títulos. “Ninguno de los juegos fue capaz de proveer una experiencia lo suficientemente novedosa para los jugadores, comparado a la competencia”.

“Mientras reconocemos que hay un cambio del formato físico al digital de descargas, con este gran número de juegos en competencia, las ventas iniciales son definitivamente un elemento importante en hacer que el usuario nos note. Por ello, necesitamos entablar cierta cantidad de publicidad justo antes del lanzamiento de un título”.

La última aventura de Lara Croft salió a la venta a inicios del ya conocido último cuarto del año, una temporada que poco a poco se está viendo así misma saturada por la continua llegada de títulos con gran presupuesto.

Shadow of the Tomb Raider, como juego AAA, fue publicado casi al mismo tiempo que Marvel’s Spiderman, Dragon Quest XI, Forza Horizon 4, Call of Duty Black Ops 4, Super Mario Party, Assassin’s Creed Odyssey, FIFA 19 y demás títulos con un precio base de 60 dólares. La pregunta es ¿tiene el jugador promedio suficiente dinero como para hacerse con más de uno de estos en un mes? ¿Pudo Square Enix comprometer a un público importante con la trilogía de Lara Croft como para asegurar un gran número de ventas iniciales?