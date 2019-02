Scalebound: cancelado por Microsoft en 2017 y ¿revivido por Nintendo?

Uno de los títulos más esperados del 2017 y exclusivo para la Xbox One y PC tuvo como nombre Scalebound, desarrollado por Platinum Games. Pero Microsoft, en una jugada más que sorpresiva, terminó cancelando el proyecto. Hoy, más de dos años después, muchos indicios apuntan a que Nintendo se habría hecho con la propiedad intelectual del juego, y lo volvería exclusivo de Nintendo Switch.

Nintendo Insider asegura que la gran N podría revivir la saga cancelada por Microsoft en 2017: Scalebound. Gran polémica se ha generado en las últimas horas por lo que hasta ahora solo puede ser señalado como rumor.

Sin embargo, no solo es Nintendo Insider el único apostante de esta información. El periodista Imran Khan aseguró hace tan solo unos días que Nintendo trabajaba en “un juego dado por muerto pero que ha revivido gracias a ellos”.

Alanah Pearce, quien trabajó en IGN, también afirma haber escuchado que “Scalebound iba a salir de igual forma, pero no como un exclusivo de Xbox” en junio del 2018.

Gracias, principalmente, a estos dos rumores, es que la idea de un Scalebound resucitado y publicado para Nintendo Switch en el futuro ha tomado fuerza en las últimas horas.

Por supuesto, hay también detractores de esta especulación, como el propio ex-productor ejecutivo de Platinum Games, quien afirma: "No lo sé, no trabajó ahí más y no he hablado con nadie acerca del tema. Pero dudaría mucho sobre si fuera real".

I was told Scalebound would still come out (just not as an Xbox exclusive) by someone I consider fairly credible all the way back in JUNE last year, but didn’t believe them.

Maybe it is true 🤷🏼‍♀️. https://t.co/kqvry3CSab