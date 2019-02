Dota 2: Disneyland París podría ser el escenario de la próxima Major

Quedan dos majors por disputar del Dota Pro Circuit; sin embargo, Valve ya tendría en mente un nuevo escenario para una de ellas, pues han aparecido rumores de que este importante torneo de Dota 2 podría realizarse en Disneyland París.

Según fuentes cercanas a Esports Insider, el nuevo campeonato de Dota 2 sería organizado por Mars Media, compañía conocida en la escena por la realización del MLD Changsha Major en 2018, en la ciudad homónima de China.

Esta major de Dota 2 se realizó entre el 14 y 20 de mayo en Changsha, fechas que, curiosamente, podrían encajar para el próximo torneo de MOBA, ya que entre las opciones están 2 y 12 de mayo o 20 y 30 de junio.

Esta no será la primera vez que se realiza un torneo de esports en Disneyland París, ya que se organizó The Overwatch League e Injustice 2 Pro Series Grand Finals, los cuales fueron transmitidos a través del canal de paga Disney XD; además, también estuvo presente LoL con League of Legends Open Tour France el pasado diciembre.

Como se sabe, ya se disputaron la major Kuala Lumpur (en Malasia) y Chongqing (China), este último contó con la participación del roster peruano Thunder Predator. Por otro lado, el próximo torneo se realizará el próximo 14 de marzo e Infamous y Chaos Esports Club como los representantes de Sudamérica.

Durante la temporada 2018/2019 del Dota Pro Circuit las clasificatorias al T9 contarán con cinco majors ( DreamLeague Season 11 será el tercer torneo de este nivel) y cinco minors. Esta reducción de campeonatos se debe al nuevo formato de competición.