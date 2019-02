Apex Legends ¿Por qué dicen que es el Fortnite del 2019? [VIDEO]

En un hecho con pocos precedentes, sobre todo para Electronic Arts, Apex Legends se lanzó al mercado repentinamente el lunes 4 de febrero de 2019 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Desde entonces, el juego Battle Royale desarrollado por Respawn, no ha parado de ganar popularidad, y ya lo señalan como el más serio competidor que ha tenido Fortnite desde su aparición y el que lo desplazará en 2019 ¿Cuáles son las razones? Te las explicamos con hechos puntuales en esta nota.

Apex Legends es el juego del momento con más de 10 millones de jugadores únicos y más de un millón jugando en simultáneo en poco más de tres días. El título comparte el mismo modelo de negocio de Fortnite, siendo gratuito y con microtransacciones internas. Si dudabas sobre si la popularidad del Battle Royale de Epic Games está en peligro, puede que los datos juntados en esta nota te brinde un panorama más completo.

En las redes, los usuarios comienzan a recordar lo sucedido a finales del 2017 e inicios del 2018, cuando la rivalidad de Fortnite vs PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) comenzó a surgir entre las conversaciones de los jugadores en todo el mundo.

Lo cierto es que probablemente fue Fortnite el más beneficiado durante esos meses, ya que se trataba del ‘recién llegado’, muy aparte de ser un juego gratuito, que prácticamente cualquier usuario de PS4, Xbox One, PC y hasta Nintendo Switch podían jugar.

Sin embargo, ¿cuáles son los factores que nos conllevan a cuestionarnos si Apex Legends se está convirtiendo en lo que fue Fortnite para PUBG para el juego de Epic Games? Más allá de las simples especulaciones sobre si todo esto se trata de un simple ‘boost’ de lanzamiento, es necesario que nos remitamos a los hechos.

Apex Legends llegó el pasado 4 de febrero del 2019 en lo que ya se reconoce como un lanzamiento ‘sorpresa’, sin campañas publicitarias ni anuncios de por medio. El producto del juego y experimentado desarrollador Vince Zampella, explicó con sus propias palabras el porqué de la decisión:

“Un juego gratuito, con cajas de botín (loot boxes) lanzado después de que EA nos compró y que no es Titanfall 3 es la receta perfecta para que un plan de marketing salga mal. ¿Para qué hacer eso? Es mejor solo lanzar el juego y dejar que lo disfruten”.

El propio también tuvo comentarios con respecto a la noción de cierta parte de la comunidad con respecto al Battle Royale como género o modo de juego: ““Hay muchos quienes creen que hay demasiados Battle Royale o que se trata de una moda. El mundo cree que hacemos Titanfall 3, pero eso no es cierto, estamos haciendo esto (Apex Legends)”.

A inicios del 2017, el mundo de los videojuegos experimentó la llegada de un título que hizo del Battle Royale todo un fenómeno. Desde entonces, toda una corriente de nuevos títulos llegaría para ocupar buena parte de los espacios dedicados al entretenimiento. El juego en mención era PUBG.

Medio año más adelante, cuando PUBG disfrutaba sus tiempos de mayor popularidad, con alrededor de 3 millones de usuarios en simultáneo, Epic Games, empresa veterana de la industria creadora de clásicos como Unreal Tournament y de auténticos paradigmas como el Unreal Engine, sorprendió al mundo al anunciar un nuevo modo gratuito para su por entonces poco éxitoso juego Fortnite. El modo en mención era una, para algunos, copia exacta de la fórmula implementada también por PlayerUnknown's Battlegrounds, llamada Battle Royale. El nuevo free-to-play, Fortnite Battle Royale, comenzó a erigir el fenómeno popular que es ahora.

Pero es cierto que no fue PUBG el primer Battle Royale de la historia, en el mundo de los videojuegos. Pero fue básicamente Brendan Greene uno de los mayores, por no decir el mayor, artífices de la creación de dicho modo.

Puede decirse que Greene, diseñador gráfico y fotógrafo de profesión que dejó todo para realizar un mod para el videojuego Arma 2, llamado DayZ, es precisamente el padre del Battle Royale, y quien tomó la idea de la película japonesa del 2000 para convertir su concepto en videojuego.

Fue quizá por eso que, al momento de salir Fortnite Battle Royale, Greene y su estudio Bluehole intentaron llevar el caso a la corte, por motivo de plagio. Sin embargo, la turbulencia terminó a las pocas semanas, probablemente por un acuerdo.

Lo cierto es que a finales del 2017 e inicios del 2018. El fenómeno de Fortnite fue asentándose más en el imaginario colectivo de los videojuegos. Muchas razones se ensayaron por entonces y hasta ahora. Algunos afirmaban que su popularidad se debía a que es gratuito, otros a su estilo caricaturezco y simplista poco exigente gráficamente, y otros a sus mecánicas únicas como la construcción (el que también es tomado como elemento negativo para algunos).

Lo cierto es que Fortnite, desplazó a PlayerUnknown's Battlegrounds en popularidad de manera definitiva, convirtiéndose no solo en un videojuego, sino en todo un fenómeno cultural moderno que incluía bailes, eventos, celebridades y hasta estudios de adicción.

Pero ya en el 2019, y apenas comenzó su segundo mes, parece que las cosas pueden estar pintándose de otro color, al menos a lo que en popularidad respecta. Y es que Apex Legends está logrando en poco menos de una semana, ser todo un fenómeno, quizá no social como Fortnite, pero sí de popularidad en cuanto a números y elogios se refiere.

El título no es ni por lejos otro clon de PUBG, Fortnite o cualquier otro Battle Royale por ahí. El equipo de Respawn ha sabido mostrar su intención de reinventar el género, o al menos hacerlo evolucionar.

Ciertamente, Apex Legends, cuenta con los siguientes elementos únicos siendo aún un Battle Royale:

- Caídas grupales por defecto, con la existencia de un ‘Jump Master’ que fomenta el juego en equipo.

- Equipos de tres necesariamente y no es posible jugar solo (por ahora)

- Comunicación impulsada por comandos rápidos de mouse para avistamientos, señalizaciones, etc.

- Posibilidad de ser revivido por tus compañeros aún después de morir completamente.

- Un diseño de ‘campeones’ con habilidades únicas, similar a los hero-shooters o de clase como Team Fortress, Overwatch, Paladins, etc.

- Y lo que seguramente es más importante: Jugabilidad y movilidad frenética, similar a los Call of Duty de la pasada década, y con los ‘deslizamientos’ de la serie Titanfall (también presentes en algunos COD de la presente década).

Este último dato no resulta sorpresivo, ya que fueron los mismos fundadores de Respawn, incluído el productor Vince Zampella, quienes fundaron Infinity Ward, estudio creador de Call of Duty en 2003, tras abandonar 2015, Inc. tras el éxito del Medal of Honor Allied Assault. A finales del 2009, Zampella y otros ejecutivos, abandonaron Infinity Ward por una polémica con el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2 y su competencia directa por entonces Battlefield Bad Company 2. Los desarrolladores se unieron al equipo de EA fundando el estudio Respawn, que más adelante creó la serie Titanfall.

Estos son claros elementos que marcan la diferencia a la hora de la hora. Pero ¿son estos suficientes para asegurar que se tratará de un nuevo fenómeno al estilo de Fortnite? Recurramos a algunos datos actuales:

Datos que demuestran por qué Apex Legends es una amenaza para Fortnite:

1. Apex Legends está liderando las visualizaciones en Twitch por quinto día consecutivo, superando incluso a League of Legends.

2. Tres de los principales streamers y creadores de contenido del Battle Royale han dejado tanto Fortnite como PUBG y otros juegos en favor de Apex Legends, en los últimos días. Esto puede deberse a actividades de sponsor, remuneradas, pero lo mismo sucedió con Fortnite en su momento.

3. Ya hay, al menos en Latinoamérica, decenas de grupos y páginas de Facebook dedicadas exclusivamente al videojuego de Apex Legends y a juntar a su comunidad. Prueba evidente de su gran acogida.

4. La popularidad de Apex Legends parece haber afectado más a Fortnite que a PUBG según las tendencias en búsquedas de Google.

Si se observa la tendencia mundial, las búsquedas de PUBG se han mantenido intactas (aunque igual inferiores) tras el lanzamiento de Apex Legends. Las de Fortnite, por otro lado, han experimentado una caída notoria.

Estos son solo algunos datos puntuales sobre el fenómeno que está significando Apex Legends en la escena mundial de los videojuegos. Pero estamos dejando de lado, por ahora, las valoraciones cualitativas. Y es que, a pesar de ser un fenómeno mundial, y como sucede con cualquier tema que sea popular, Fortnite también tiene sus detractores.

Pero no son pocos los detractores que señalan directamente los fallos del juego, y ya es común encontrar comentarios de todo tipo donde señalan las ventajas que tiene Apex Legends sobre Fortnite. Muchos parecen indicar que una de las principales falencias de Fortnite, es su mecánica de construcción, que supuestamente rompe con el esquema táctico de los shooters de por sí.

Por otro lado, los elogios a Apex Legends no dejan de aplaudir el diseño elegido por los desarrolladores, desde la primera persona hasta el enfoque que premia al trabajo en equipo.

Expuesto todo esto, todavía tendremos que esperar un poco más para saber si Apex Legends se asienta más en el público y termina siendo un juego con prometedor futuro. Sin embargo, las discusiones sobre si superará a Fortnite no dejarán de llegar, aun cuando no sea siquiera necesario emprender una cruzada para saberlo, y cuando ambos juegos pueden coexistir pacíficamente.

Es cierto, aun así, que durante la gran proliferación de discusiones sobre si Fortnite era mejor que PlayerUnknown's Battlegrounds que surgió a finales del 2017, el gran beneficiado fue Fortnite. ¿Pasará lo mismo actualmente siendo el beneficiado ahora Apex Legends? Sería irónico, pero no imposible.