PlayStation Classic ahora es ofrecida gratis por comprar un PS4 en medio oriente

La PlayStation Classic continúa generando noticias a dos meses de su llegada al mercado, pero no gracias a su éxito comercial, sino todo lo contrario. Usuarios reportan que en Canadá ya puede adquirirse una por 30 dólares canadienses. Mientras que, en medio oriente, ya la regalan por la compra de una consola PS4.

Anteriormente, la PlayStation Classic ya ha sido materia de observación debido a los constantes esfuerzos por algunos retailers alrededor del mundo para poder recuperar algo de su stock de unidades.

En las últimas semanas, un reporte en Reddit afirmaba que un usuario logró conseguir la PlayStation Classic a 25 dólares americanos en un Walmart de los Estados Unidos. Dicha cifra correspondería a hasta menos de 100 soles.

Pero a pesar de que muchos indicaron de que se trataba de un fake, lo cierto es que Walmart confirmó que fueron al menos un puñado de usuarios quienes lograron adquirir la consola a ese precio, a pesar de que se trató de una equivocación a la hora de poner los precios de la misma tienda, quienes en declaraciones a Dualshockers, afirmaron que tuvieron que ceder por información errónea al usuario.

En Twitter, sin embargo, ya hay más informes sobre nuevos precios para PlayStation Classic, incluyendo el de un usuario canadiense que afirma:

“PS Classic ahora vendiéndose en Costco por unos míseros 30 dólares canadienses (22 dólares estadounidenses aprox.) Recuerden: esto se lanzó hace 2 meses a 130 dólares canadienses (97 USD). Este es quizá el peor fracaso de los videojuegos en nuestra generación, sin comparación”

Pero lo que parece ser más insólito es la publicación de un retailer de Kuwait en su página verificada de Facebook, donde muestra una promoción que te regala una PlayStation Classic (o un control Dualshock 4 adicional) por la compra de un PlayStation 4 o un PS4 Pro.

El retailer en mención es X-cite que también cuenta con plataforma digital. La tienda, propiedad de Alghanim Electronics, afirma que la oferta es válida hasta el 2 de marzo. Al parecer, el stock que aún mantienen de la consola está lejos de terminarse, lo que indica las pocas unidades que han logrado vender.

PS Classic now selling at Costco for a measly 30 bucks Canadian



Remember: this came out 2 months ago TO THE DAY at $130 Canadian



This is easily THE biggest videogaming flop of our generation, bar none. Holy SHIT pic.twitter.com/HyBZbQ1KjR