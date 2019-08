PS4: juegos no son completados ni por la mitad de jugadores en promedio

El consumo de videojuegos puede no ser el mismo hoy en día que hace antaño, y no precisamente en materia de ventas, donde las cifras son mucho mayores actualmente, sino en el aspecto de las horas dedicadas, y de contenido largo como el de Red Dead Redemption 2 y Assassin's Creed Odyssey, que, ciertamente, han hecho que los jugadores de PS4 que pasan por completo estos títulos, no sean mayoría.

Y es que ya se considera un hecho cada vez común el reducido porcentaje de jugadores que llegan a pasar sus títulos completamente. Red Dead Redemption 2 y Assassin’s Creed Odyssey, dos juegos AAA de reciente exposición, parecen confirman la tendencia. A estos se les suman otros títulos de gran producción que, curiosamente, ofrecen una campaña para un jugador como principal atractivo.

No se trata, sin embargo, de casos aislados, ya que si observamos unos 10 ejemplos más, que incluyen a otros títulos aclamados como God of War, Marvel’s Spiderman y hasta el propio Uncharted 4 (que ya tiene cerca de 3 años) difícilmente se supera la barrera del 50%.

Esto quiere decir que, en promedio, los jugadores de PS4, no terminan sus juegos, al menos los mencionados por el sitio GameRevolution. Causas para explicar este fenómeno hay de sobra, como la propia proliferación de videojuegos AAA, y la misma ambición y amplitud en contenido de estos.

Sin embargo, también es preciso aclarar que, por su propia naturaleza, pocos de estos juegos presentan aspectos multijugador, y se trata más de títulos que han recurrido a la fórmula de campaña single-player, sin necesariamente agregar un modo en línea o cooperativo local que pueda, quizá, sumar a la rejugabilidad.

Aun así, estas estadísticas solo reflejan el estado activo o no, de completitud de un título, por lo que las razones, aún lo ya mencionado, pueden ser muy diversas. ¿Serán los títulos de hoy en día más complejos o amplios en contenido que los de antaño? ¿O es que los gamers de la actualidad simplemente tienen menos tiempo?

