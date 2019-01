YouTube: Counter Strike: el shooter que marcó toda una época en las cabinas peruanas

Si bien hemos hablado de vidoejuegos clásicos que tuvieron lugar en consolas, también queremos darle un espacio propio a los títulos que fueron parte de la infancia y adolescencia de muchos gamers peruanos que llenaban las cabinas. Esta vez te haremos recordar con videos de YouTube cuando jugabas Counter Strike.

Counter Strike nace como un mod del recordado Half-Life en 1999, al año siguiente, Valve lo convierte en un juego independiente, pero fue en el 2001, cuando se lanzó la versión 1.3 del videojuego, que iniciaría la popularidad del CS en las cabinas peruanas.

Aunque desde sus inicios ya era un juego en línea, la versión 1.3 del “CS” permitía a los gamers de la época jugar con bots, de manera offline y online, los cuales tenían tres tipos de dificultad: fácil, normal y experto en mapas como de_dust2, de_aztec, cs_mansion, cs_assault, de_inferno, cs_Italy, de_nuke, awp_map, fy_pool_day, entre otros.

Al siguiente año, 2002, sale Counter Strike 1.5, una de las versiones más jugadas del videojuego, ya que trajo más competitividad al título, pues se podía ingresar a distintos servidores LAN, y se organizaban los primeros torneos de cabina donde los ganadores se llevaban dinero u horas libres para jugar.

Por otro lado, en aquel entonces todo era más barato y para alquilar una máquina en el internet la media hora costaba 50 centavos, mientras que la hora estaba un sol. Es por eso que los lan center siempre estaban repletos y era muy raro ver a alguien que no juegue Counter Strike.

Además, los clásicos regalos como pelotas, carros de juguete o cualquier otro objeto fueron cambiados por el mouse óptico y pad, pues el motivo era ser el mejor jugador de CS del barrio y estas herramientas nos brindaban un buen manejo al momento de disparar; sin embargo, otros se iban al extremo, ya que asistían a las cabinas con su propio teclado.

También existían dos tipos de estudiantes, los que faltaban a la escuela para asistir a las cabinas para conseguir máquina y quedarse hasta que sus madres los recojan o los que armaban los equipos de 5 vs 5 desde el colegio y una vez que llegaba la hora de la salida salir corriendo al internet más cercano del barrio para poder jugar Counter Strike.

En el 2003, Valve libera la versión 1.6 del shooter, la cual es considerada por miles de cabineros como la época dorada de Counter Strike, pues no solo se añadieron dos armas al juego, una para cada bando, sino que ya habían establecido distintos servidores como Sotano, Arenales, San Luis, entre otros, a los que debías entrar con el popular anti cheat para que no seas kickeado al minuto de ingresar al server.

Esta movida fue tan grande que los jugadores de CS hablaban un mismo idioma, pues en las cabinas no se dejaba de escuchar frases como "está en puerta chola", "rusheamos por B y plantamos en A", "se está embollando en B", o las reglas cuando quedaba 1 vs 1 era "solo se usa chaira (por cuchillo)", "no vale sniper", "no vale campear", entre otras más.

Conforme pasaba el tiempo, los eventos también tuvieron evolucionaron y ya contaban con un lugar específico para su realización, el Centro Comercial Arenales, lugar de culto para todos los players de CS 1.6, ya que teams de todos los barrios de Lima se reunían en aquel lugar para enfrentarse en épicos matches y a los ganadores se les reconocía como los mejores de la ciudad, título anhelado por todos los fanáticos. Te dejamos algunos registros encontrados en YouTube.

Dichos campeonatos eran realizados todos los fines de semana y algunos eran relámpago. Es decir, terminaban el mismo día, o podían durar hasta dos días. Además, Arenales era el lugar perfecto para poder perfeccionar tu skill en Counter Strike.

En la actualidad, la versión 1.6 de Counter Strike cuenta con 25 mil jugadores activos de manera diaria, convirtiéndolo en uno de los shooters de antaño más jugados de Steam.