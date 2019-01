Jump Force: Boruto será uno de los 4 nuevos personajes del team Naruto

Jump Force cuenta con tres equipos principales: Dragon Ball, One Piece y Naruto; en donde este último era el único team que estaba incompleto, ya que solo contaba con la presencia del protagonista del anime/manga y Sasuke; sin embargo, la revista Weekly Shonen Jump ha confirmado a los cuatro nuevos personajes que completarán el roster con Boruto entre ellos.

El anuncio sobre el arribo de Boruto a Jump Force se dio a través de algunas imágenes compartidas en la portada de la revista, en ella se pueden apreciar escenas que pertenecerían al tráiler de bienvenida para el hijo de Naruto, pues se le ve usando el rasengan y el atuendo que llevará.

Revista Weekly Shonen Jump

Además, desde el portal gematsu nos advierten que también llegarán Hatake Kakashi, Gaara de la arena y Kaguya Ootsutsuki; sin embargo, la presencia de Boruto y la madre de Hamura y Hagoromo no ha sido bien recibida por los fanáticos del videojuego, ya que esperaban a Madara, Obito, entre otros.

Es posible que en los próximos días, Bandai Namco haga oficial a estos nuevos personajes en otro tráiler de Jump Force y agregue más luchadores a las franquicias restantes como Black Clover, City Hunter, Fist of the North Star, My Hero Academia, Yu-Gi-Oh!, Saint Seiy,a Rurouni Kenshin y Yu Yu Hakusho.

Por otro lado, la beta abierta de Jump Force ya está disponible para ser descargada en PS4 y Xbox One. Esta nueva fase de prueba del videojuego tendrá tiempo limitado y se dividirá en cuatro etapas. Para tener información más detallada puedes entrar aquí.