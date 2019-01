Bowsette: creador del meme ha sido premiado por generar una de las tendencias más populares del 2018

Bowsette se consolidó en el último cuarto del año pasado como una de las tendencias más populares del mismo, y esto ha sido reconocido por los medios NicoNico y Pixiv, quienes acaban de premiar al creador del meme por dicha original ocurrencia.

En los meses finales del 2018, un fenómeno sin precedentes apareció repentinamente en los portales de conversación, foros especializados, redes sociales y hasta en medios de comunicación tradicionales. Su nombre fue y es Bowsette, un polémico personaje creado por haniwa (@ayyk92 en Twitter).

Este talentoso dibujante pasó a convertirse en toda una estrella dentro de la comunidad aficionada a los videojuegos, y también en los portales de tendencias, ya que creó a la popular Bowsette, un personaje producto de la fusión de Bowser y la princesa Peach dentro del universo de Mario.

El personaje fue inspirado por la llegada de la Super Corona, un nuevo ítem revelado en el primer anuncio de New Super Mario Bros. U Deluxe para Nintendo Switch, que daba la idea de que podía permitir la fusión con la princesa a cualquiera que la utilice.

Haniwa introdujo el personaje a través de un inofensivo tuit a través de su cuenta. Ciertamente, no imaginó todo el fenómeno que su pequeña publicación iba a generar. La cual, en las últimas horas, ha derivado en que sea hasta premiado por estos dos portales.

El propio creador informó del reconocimiento en su cuenta de Twitter, donde menciona: ¡Por fin lo hicieron!, Los muchachos de NicoNico y Pixiv me enviaron este bonito trofeo de cristal por la tendencia que marcó Bowsette el año pasado. ¡Llegó la fecha lanzamiento de New Super Mario Bros. U Deluxe!

Haniwa incluso se animó a realizar unos dibujos para celebrar el acontencimiento, en el que se observa a la misma Bowsette recibir el premio sonrojada.

Haha they actually did it, the guys at NicoNico and Pixiv sent me a nice glass trophy for the Bowsette trend from last year

It arrived on the launch date of New Super Mario Bros U Deluxe too! pic.twitter.com/h7tiKgjoDj