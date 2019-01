The Last of Us Part II: ex miembro de IGN dijo esto en Twitter sobre el estreno de TLOU2

Los rumores sobre el posible estreno de The Last of Us Part II han tomado mayor fuerza durante los últimos días del 2018. Esta vez la ex editora de IGN se suma a estas especulaciones y afirma lo siguiente sobre el lanzamiento de TLOU 2 en Twitter.

Esto inició el mismo 31 de diciembre cuando la cuenta de Twitter de The Last of Us escribió “2019”, lo cual llamó bastante la atención de sus seguidores, pues no solo era una bienvenida del nuevo año, sino que daría indicios de que TLOU2 llegaría en este año.

Días después, Sony compartió un video sobre los estrenos que recibirá su consola durante el 2019 en donde figura el tráiler de The Last of Us Part II. Ahora, desde Twitter, la ex miembro de IGN, Alanah Pearce refuerza lo que dice la creadora de PS4 y asegura que TLOU 2 llegará en 2019.

Recordemos que esto inicial luego de que Neil Druckmann, vicepresidente de Naughty Dog, comparta en la misma red social el fin de una de las escenas más difíciles y chocantes que tendrá The Last of Us Part II, ya que podría referirse a un momento final del juego.

Por otro lado, es posible que TLOU 2 ya tenga una fecha de estreno decidida, ya que hace unos instantes, la cuenta oficial de The Last of Us ha compartido con sus seguidores en Twitter una fecha con números tapados por pequeños rectángulos blancos. Recordemos que por el momento no tenemos una fecha oficial de lanzamiento de The Last of Us Part II, pero es posible que llegue en los próximos meses a PS4.