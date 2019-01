Xbox: las cuatro nuevas consolas de Microsoft que llegarían en 2019 y 2020 [RUMOR]

Según el sitio Gaming Instincts, no serían dos, si no cuatro consolas en las que Microsoft estaría trabajando desde ya dentro de su línea Xbox. Al menos dos de ellas llegarían durante este 2019.

El mencionado sitio afirma que, por el momento, solo se trata de rumores. Aun así, Microsoft ya ha afirmado que está trabajando tanto en consolas basadas en un soporte de almacenamiento de disco tradicional, como en máquinas exclusivamente para streaming.

Scarlett es el nombre en código que engloba a todos los proyectos de consola que tiene Microsoft en el futuro, y que empezarían a lanzarse desde este año. Los rumores se originan desde lo dicho por Brad Sams en Thurrot, un sitio conocido por los rumores que circulan sobre Xbox en sus foros.

Brad Sams ha dicho que Microsoft está trabajando en cuatro nuevas consolas, precisamente en cuatro nuevos proyectos para la marca Xbox de siguiente generación. Estos son:

Anaconda: Una de las dos consolas Scarlett tradicionales que tendrán soporte de disco. Anaconda sería el equivalente a la Xbox One X. Una máquina poderosa para entusiastas

Lockhart: La equivalente a Xbox One S, y la otra consola basada en discos. Esta sería una opción más barata para los jugadores más casuales.

Maverick: De esta ya se ha hablado en el pasado, y se trataría de una consola sin lector de disco para enfocarse exclusivamente en los juegos por streaming. Se dice que esta consola no forma parte de la línea Scarlett.

Nueva revisión de Xbox One S: La versión actual de la Xbox One S será rediseñada para reducir los costos de manufacturación y estará también enfocada en juegos por streaming a través de xCloud. Aun sí, mantendrá un lector de disco.

Las fechas de lanzamiento para estas consolas, según los rumores, empezarían este mismo año. Tanto el proyecto Maverick como la nueva revisión de Xbox One S llegarían en 2019, siendo la Maverick esperada para la primavera de 2019 (marzo en esta parte del mundo).

Anaconda y Lockhart, al ser sucesores principales de la Xbox One y la Xbox One X, estarían programados para el 2020. Una vez más, recordamos que se trata de rumores y que no, hasta ahora, alguna confirmación por parte de Microsoft sobre sus planes de lanzar alguna consola durante este o el siguiente año.

Entre otros proyectos mencionados, y no solo enfocados en hardware, se tienen a Anthem y a Roma. Anthem es la versión de Microsoft de su plataforma basada en nube para Xbox One S, una nueva versión de Anthem (Anthem V2) llegaría de la mano de la nueva revisión de dicha consola.

Roma, por otro lado, llegaría como característica especial del proyecto Maverick, que consistiría básicamente en ordenar una Xbox One con servicios digitales ‘añadidos’ al hardware cuando llegue a domicilio.

Otro servicio o plataforma que se detalla es el proyecto llamado GameCore, que hará la creación de juegos para Xbox más rápida y sencilla.