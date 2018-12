Todas las ofertas en videojuegos por fin de año para PS4, Xbox One, Switch y PC

La lista más completa para que no se te escape el 2018 sin aprovechar sus más jugosas ofertas. Repasa todas las ofertas de fin de año en videojuegos tanto para PC como para consolas. ¡Mira en un solo lugar descuentos para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, Origin, GOG, Nuuvem y más!

¡El 2018 se nos va! Y con ello también la última oportunidad de hacernos con las mejores ofertas por fin de año en videojuegos. Para nadie ya es secreto que esta temporada navideña y de fin de año también implica grandes descuentos y promociones. Y qué mejor que el mercado de juegos digitales para empujarnos a hacer una inversión para la diversión, desde la comodidad de tu hogar.

Por eso, hemos intentado reunir los mejores videojuegos que por el momento se encuentren en oferta, y no solo de una sola plataforma ¡sino de todas! En esta singular nota, encontrarás todos los juegos en oferta que hay para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y mucho más.

Repasa aquí las principales promociones del mercado de videojuegos en tiendas como la PSN Store, Xbox Live, Nintendo eShop, Steam, Nuuvem, GOG, Origin y hasta Humble Bundle. No pierdas más tiempo porque las ofertas no serán para siempre. ¡Muchas de ellas acaban con el año! Así que sin más preámbulos, te dejamos la lista de las mejores ofertas en videojuegos por fin de año para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Ofertas de fin de año en juegos de PS4, PS3 y PS Vita

No hay dudas de que el 2018 ha sido un año redondo para la PS4 y en general para la marca PlayStation. Más allá de sus aclamados exclusivos, PlayStation 4 ha sabido colocarse en la cima del mercado de consolas y Sony ha querido cerrar el año con una seguidilla de ofertas y promociones que no han parado desde el Black Friday. Actualmente nos encontramos en la tercera semana del Holiday Sale, por lo que solo podrás aprovechar estas ofertas en juegos de PS4, PS3 y PS Vita hasta el 1 de enero. ¡No esperes más y apresúrate para conseguirlos!

PSN Store de Perú

PSN Store USA

Ofertas de fin de año en juegos de Xbox One y Xbox 360

Quizá no el mejor año, ni la mejor generación, para la marca Xbox. Pero vaya que sí saben hacer descuentos. Para este fin de año, los de Microsoft no han querido quedarse atrás, y para ayudar a sus usuarios a ampliar su catálogo, han puesto una cantidad impresionante de juegos en oferta para sus dos últimas plataformas. No exageramos. Las ofertas son tantas que hemos tenido que limitarnos a las de Xbox One. Pero si quieres revisar todas las ofertas, incluídas las de Xbox 360, puedes hacerlo mediante este enlace.

Xbox One

Ofertas de fin de año en juegos de Steam

Pasamos al mundo del PC Gaming, y si hay una tienda que merece ser mencionada primera esa es Steam. No profundizaremos en palabras sobre por qué Steam es tan importante y aclamado. Preferimos dejarte una de las mayores razones de su fama en esta tabla. Estos por supuesto, son solo algunos de los juegos en oferta. Puedes revisar nuestra nota de ofertas en Steam para encontrar más.

Ofertas de fin de año en Nuuvem

Juegos a menos de S/. 10.00 Juego Precio % dcto The Witcher 1: Enhanced Edition Director’s Cut S/2.28 85% The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition S/5.02 85% Human Fall Flat S/6.40 75% Batman Arkham Asylum GOTY S/6.68 80% Batman: Arkham City – GOTY S/6.68 80% Assassins’s Creed Freedom Cry S/8.22 70% Batman: Arkham Knight S/9.14 70% Euro Truck Simulator 2 S/9.14 75% Mad Max S/9.14 80% Middle-earth: Shadow of Mordor – GOTY Edition S/9.14 80% Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition S/9.14 80% Juegos a menos de S/. 25.00 Juego Precio % dcto Assassin’s Creed Director's Cut Edition S/10.97 70% Assassin's Creed IV Black Flag S/10.97 70% American Truck Simulator S/12.80 75% Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Starter Edition S/13.71 70% Tom Clancy's Splinter Cell Deluxe Edition S/14.63 80% Assassin’s Creed Rogue Deluxe Edition S/16.46 70% Assassin's Creed Brotherhood Deluxe Edition S/16.46 70% Assassin's Creed Revelations Gold Edition S/16.46 70% Far Cry 4 S/16.46 70% Rising Storm 2: Vietnam – Digital Deluxe S/16.90 67% Planet Coaster S/17.92 76% Dark Souls II: Scholar of the First Sin S/18.29 75% Sid Meier’s Civilization V: The Complete Edition S/18.29 80% Batman Arkham Knight: Premium Edition S/18.29 80% Rocksmith 2014 Edition S/18.29 75% GRID 2 Reloaded Edition S/19.44 75% Project Cars S/20.58 75% Killing Floor 2 – Digital Deluxe S/21.95 67% Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Standard Edition S/21.95 70% Tom Clancy's The Division Gold Edition S/21.95 85% CS:GO Prime Status S/22.86 57% Juegos a menos de S/. 50.00 Juego Precio % dcto Cuphead S/25.15 25% Watch Dogs 2: Deluxe Edition S/25.53 80% Injustice 2: Legendary Edition S/27.36 80% Far Cry 4: Gold Edition S/27.44 70% Assassin's Creed III: Deluxe Edition S/27.44 70% PlayerUnknowns' Battlegrounds S/27.44 46% Far Cry Primal: Digital Apex Edition S/30.18 70% Assassin's Creed Syndicate Gold Edition S/35.21 70% Mass Effect Trilogy S/36.50 60% Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Gold Edition S/41.15 70% Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition S/47.53 80% Otros juegos populares: Juego Precio % dcto Assassin's Creed Odyssey S/73.10 50% Tekken 7 S/59.37 50% Naruto to Boruto - Shinobi Striker S/51.13 60% Dragon Ball Fighterz S/54.79 60%

Ofertas de fin de año en Humble Bundle

Ofertas de fin de año en Origin

Juego precio % dcto Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition $39.99 50% Assassin's Creed Odyssey Standard Edition $29.99 50% Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition $59.99 50% Assassin's Creed Origins Deluxe Edition $23.33 67% Assassin's Creed Origins Gold Edition $33.33 67% Assassin's Creed Origins Standard Edition $19.99 67% Batman: Arkham Asylum GOTY Edition $4.99 75% Batman: Arkham Origins $3.24 75% Battlefield 1 Revolution $9.99 75% Battlefield 1 Standard Edition $4.99 75% Battlefield 3 Premium $6.24 75% Battlefield 3 Premium Edition $7.49 75% Battlefield 3 Standard Edition $3.24 75% Battlefield 4 Premium Edition $19.99 75% Battlefield 4 Standard Edition $3.24 75% Battlefield Anniversary Bundle (BF4, BF1, Hardline) $24.99 75% Battlefield Hardline Standard Edition $3.24 75% Battlefield V Deluxe Edition $39.99 50% Battlefield V Standard Edition $29.99 50% Battlefield: Bad Company 2 Standard Edition $3.24 75% Battlefield: Bad Company 2 Vietnam (DLC) $2.49 75% Battlfield Hardline Ultimate Edition $22.49 50% Burnout Paradise Remastered $9.99 50% Cities Skylines $7.49 75% Crysis $3.24 75% Crysis 2 Maximum Edition $9.99 50% Crysis 3 Digital Deluxe Edition $9.99 50% Crysis 3 Standard Edition $6.49 50% Crysis Trilogy $13.59 60% Dead Space $3.24 75% Dead Space 2 $3.24 75% Dead Space 3 $6.49 50% Dragon Age Inquisition $3.24 75% EA Family Bundle (Need for Speed (2015), Plants vs. Zombies GW2, Unravel) $19.99 50% Farcry 3 $7.99 60% Farcry 4 Gold Edition $15.99 60% FIFA 18 $23.99 40% FIFA 19 Champions Edition $39.99 50% FIFA 19 Standard Edition $29.99 50% FIFA 19 Ultimate Edition $49.99 50% For Honor $13.33 67% Mad Max $4.99 75% Madden NFL 19 Hall of Fame Edition $27.99 65% Madden NFL 19 Standard Edition $23.99 60% Mass Effect 3 Digital Deluxe Edition $7.99 60% Mass Effect 3 Standard Edition $3.24 75% Mass Effect Andromeda Deluxe Edition $9.99 80% Mass Effect Andromeda Standard Edition $7.99 80% Medal of Honor (2010) $3.24 75% Mirror's Edge Catalyst $4.99 50% Need for Speed (2015) $7.49 75% Plants Vs. Zombies Garden Warfare 2 $7.99 60% Project Highrise $4.99 75% Sim City Complete Edition $19.99 50% Star Wars Battlefront Deluxe Edition Content (DLC) $3.99 60% Star Wars Battlefront II $7.49 75% Star Wars Battlefront Ultimate Edition $14.99 50% Syndicate $3.24 75% The Crew 2 $19.99 67% The Sims 4 Bundle - City Living, Dinet Out, Bowling Night Stuff $39.99 20% The Sims 4 Cats & Dogs $19.99 50% The Sims 4 City Living $19.99 50% The Sims 4 Digital Deluxe Edition $12.49 75% The Sims 4 Dine Out $14.99 25% The Sims 4 Fitness Stuff $5.99 40% The Sims 4 Get Famous $19.99 50% The Sims 4 Get to Work $19.99 50% The Sims 4 Get Together $19.99 50% The Sims 4 Jungle Adventure $14.99 25% The Sims 4 Laundry Day Stuff $5.99 40% The Sims 4 My First Pet Stuff $5.99 40% The Sims 4 Parenthood $14.99 25% The Sims 4 Seasons $19.99 50% The Sims 4 Standard Edition $9.99 75% The Sims 4 Standard Edition $9.99 0% The Sims 4 Toddler Stuff $5.99 40% The Sims 4 Vampires $14.99 25% Titanfall 2 Standard Edition $7.49 75% Titanfall 2 Ultimate Edition $9.99 75% Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands $17.49 65% Tom Clancy's Splinter Cell Conviction Deluxe Edition $6.66 67% Tom Clancy's The Division Gold Edition $13.49 85% Tom Clancy's The Division Standard Edition $7.49 85% Unravel $6.49 50% Unravel Two $9.99 50%

Ofertas de fin de año en GOG

Ofertas de fin de año en juegos de Nintendo Switch

De seguro te estarás preguntando ¿Qué pasó con Nintendo? Pues bien, muchos estarán de acuerdo en decir que la mayor atracción de Nintendo son sus exclusivos. Juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe y Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2, por mencionar algunos, son infaltables en cualquier biblioteca de Nintendo Switch. Pero lamentablemente la eshop de Nintendo no cuenta con ninguno de esos títulos mayores con ofertas. Y bien, tampoco es que Nintendo se caracterice por poner ofertas muy seguido. Sin embargo, aquí hemos reunidos algunas de las 535 ofertas que mantiene actualmente la Nintendo eShop, tan solo de algunos juegos conocidos. También puedes revisarlas todas a través de este enlace: