Fortnite: afirman que Salva el mundo está roto y los empleados de Epic están de vacaciones

En un post de Reddit, el usuario PcMastahRace afirmó una advertencia para toda la comunidad de Fortnite. En ella afirma que el juego es “injugable actualmente” para muchos jugadores y que mejor lo piensen antes de comprar Salva el mundo, el contenido pagado del juego de Epic Games.

Salva el mundo es el modo original que desarrolló Epic Games para Fortnite y que está disponible desde su salida a inicios del 2017 (en acceso anticipado). El modo de juego sigue siendo de pago hasta la actualidad.

Sin embargo, lo que en Reddit se ha esclarecido es que este modo, a pesar de ser de pago, tiene un bug que rompería la experiencia de juego completamente, al no permitir el progreso en un punto determinado de la historia,

“Después de salir fuera de Stonewood y dentro de Plankerton, te será imposible progresar en la partida debido a este bug” menciona el usuario de Reddit.

El bug al que hace referencia mediante está registrado en un sitio especializado para reportes de bugs en Fortnite, y está descrito así: “Las tablas del juego no se desbloquean después de completar las misiones asociadas: jugadores reportan que las tablas, como la de “survivor squads” y el de “research and upgrade” no se están desbloqueando después de que las misiones asociadas se completaran”.

PcMastahRace también detalla que hay “páginas y páginas” de quejas y reclamos en el foro oficial de Epic Games, pero los desarrolladores están de vacaciones.

En resumen, estos serían los problemas que están afectando a los jugadores que pagaron por el contenido Salva el mundo en Fortnite, desde dos consolas distintas:

No se puede coleccionar o acumular puntos de investigación porque el contador está lleno y no pueden utilizarlos

No puede subir de nivel o mejorar sobrevivientes

Agregar héroes al libro hace que se desvanezcan sin dar ninguna recompensa

No se puede evolucionar a los héroes más allá de 10 (porque agregar cualquier héroe al libro de colección no te da ninguna recompensa y elimina el héroe)

No se puede aumentar el espacio de la mochila o el inventario

Para rematar, PcMastahRace menciona que “esta ha sido una peor compra para nosotros que Fallout 76. Si aún quieres comprar el juego, hazlo, es muy divertido en Stonewood (la zona de novatos), donde las mejores no son realmente necesarias”.

Recientemente, Salvar el mundo ha estado presente en variedad de promociones de Epic Games y algunas consolas. También se ha afirmado que el modo de juego será gratuito en 2019. Adquirir este modo también brinda incentivos y premios en el más conocido y gratuito modo Battle Royale, como skins y otras cosas.