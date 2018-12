Pokémon GO: así podrás capturar a Ditto para completar la etapa tres de Let's GO Meltan

Si tenemos que mencionar a uno de los pokémon más complicados de conseguir dentro del juego de realidad aumentada de Niantic, pues no hay otro que Ditto, criatura necesaria para completar la etapa tres de Let's GO Meltan de Pokémon GO.

Se puede decir que Ditto es un pokémon singular dentro del universo creado por Masamitsu Hidaka, ya que es la única criatura que puede tomar el aspecto y los movimientos de otra a un nivel casi perfecto, pues los ojos, boca y nariz no los puede copiar.

Como en todos los juegos de la franquicia pokémon y también dentro del juego de realidad aumentada para celulares, Ditto toma el aspecto de 11 criaturas base de generación 1, 2 y 3, por lo que deberás capturar cada una de ellas cada vez que las veas al jugar Pokémon GO.

Además, no solo será necesario para completar la tercera etapa de misiones Meltan, pues también podrás usarlo al momento de batallar con pokémon que se encuentren dentro de gimnasios o pasar un rato divertido utilizándolo en incursiones, pues también toma el aspecto de legendarios.

Hasta ahora no existe un truco infalible para saber que tal pokémon es Ditto; sin embargo, en la siguiente imagen te mostraremos las criaturas que tienen mayor probabilidad de convertirse en esta criatura gelatinosa rosa una vez que las atrapes. Eso sí, cada vez que te encuentres con una de estas en Pokémon GO utiliza una baya para asegurar su captura.