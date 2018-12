Pokémon GO: nueva forma de Deoxys llegará a las incursiones EX a partir de esta fecha

El arribo de Deoxys a Pokémon GO fue el pasado 1 de octubre luego de reemplazar a Mewtwo en las incursiones EX; sin embargo, hace instantes la empresa creadora del juego de realidad aumentada ha liberado una nueva forma del pokémon ADN.

Niantic actualiza de nuevo el contenido de Pokémon GO, ya que días atrás se anunció el regreso de Lugia y Ho-Oh, quienes estuvieron hasta las 4 de la tarde del día de hoy en las incursiones de nivel 5 con opciones de salir en su forma shiny.

Como se sabe, Deoxys cuenta con cuatro formas las cuales son: forma normal, ataque, defensa y velocidad. Cada una hace que el aspecto del pokémon cambie rotundamente al igual que sus características y movimientos.

La nueva forma de Deoxys que estará disponible en las incursiones EX de Pokémon GO será la de ataque por lo que deberás tener extremo cuidado cuando al enfrentarte con el pokémon ADN (se le conoce así porque su nombre proviene de ácido desoxirribonucleico), ya que deberás utilizar criaturas con alto stat en defensa, pero también en ataque.

La forma de ataque de Deoxys estará disponible a partir del 20 de diciembre, fecha en que Niantic lanzará las invitaciones a incursiones EX a las que podrás ir con un amigo con el que tengas ultra amistad o una amistad sin igual.

No obstante, hay dificultad para ubicar una incursión ex sin tener una invitación, ya que la app no te muestra donde poder encontrar una de estas, por lo que deberás de participar de las raids normales de cualquier nivel y si tienes suerte podrás conseguir una invitación para poder tener una batalla con Deoxys.