New Super Mario Bros U. Deluxe para Switch solo pesa 100MB más que versión de Wii U [VIDEO]

La Nintendo eshop acaba de incluir al conocido New Super Mario Bros. U Deluxe, en su versión para Nintendo Switch, la nueva compilación que incluye a los famosos New Super Mario Bros. U y New Super Luigi U de Wii U en uno solo.

En la tienda digital, se revela que este título ocupara solo 2.5 GB de espacio en tu Nintendo Switch. Superando al tamaño de New Super Mario Bros. U y de New Super Luigi U en conjunto por tan solo 100 MB.

El videojuego tendrá compatibilidad con los 3 modos de juego en la Switch: modo TV, modo portátil y modo tablero (tabletop). Además, soportará guardados en la nube si cuentas con una suscripción a Nintendo Switch Online.

New Super Mario Bros U fue un videojuego de Wii U que siguió la línea trazada por New Super Mario Bros para Nintendo DS, videojuego de 2006 que revitalizó el clásico estilo plataformero de Super Mario. Se dice que esta serie inició la tendencia retro en la industria.

New Super Mario Bros. U Deluxe llegará el 11 de enero de 2019 para Nintendo Switch. Recuerda separar esos 2.5 GB de espacio para este infaltable conjunto de aventuras de Mario. Aquí te dejamos el tráiler.