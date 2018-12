PUBG en PS4: así se ve PlayerUnknown’s Battleground en PS4 Pro ¿Mejor que en Xbox one? [FOTOS Y VIDEO]

PUBG ha llegado por fin a PS4, tras casi dos años de presencia en la PC, y a prácticamente un año de aparecer en la competencia (Xbox One), PlayerUnknown’s Battlegrounds por fin ha llegado a la PlayStation 4, y las comparaciones (no siempre tan odiosas) están comenzando a surgir.

Con la llegada ayer de PUBG a PS4, la percepción general ha sido positiva ya que se trata de una versión mucho mejor a la presentada para Xbox One en diciembre del 2017. Sin embargo, la versión para la consola de Microsoft tenía excusas, pues se trataba de una beta en acceso anticipado. Tras 12 meses de optimización para las consolas, la salida para PS4 prometía salir al mercado en una versión más estable, lo que parece haberse cumplido. Lee nuestro veredicto:

Cuadros por segundo (FPS)

En términos generales, tanto la PS4 como la PS4 Pro logran mantener una tasa de 30 fotogramas por segundo la mayoría del tiempo, algo que ya es posible en Xbox One X tras casi un año de actualizaciones.

Aun así, todavía hay situaciones donde las consolas de menor rango (PS4 y Xbox One) tienen que batallar un poco para mantener la estabilidad. Especialmente, y lógicamente, cuando hay mucha explosión de por medio o cuando hay gran cantidad de modelos (otros usuarios) por renderizar. Las caídas, sin embargo, no parecen romper el umbral de los 20 frame per second o cuadros por segundo.

¿Sigue siendo la caída la prueba de fuego?

Hay que dar mérito a los resultado que ha logrado Bluehole en optimizar el juego para todas sus plataformas. Ya que atrás quedaron los días donde la caída era uno de esos momentos que nos generaba nervios de ver cómo sufría nuestra consola (y hasta las PC) para renderizar esas nubes mientras que trataba de mantener fluida la experiencia de caer en un mapa gigantesco que también había que mostrar.

Tanto en PS4 como en Xbox One, el intervalo entre saltar el avión hasta pisar por primera vez el suelo se ha convertido en uno de los momentos más estables de PUBG. No deja de tener ciertos bajones, pero estos no son graves de ninguna manera.

El punto más débil de las consolas: las texturas

No nos queda otra más que cerrar con el aspecto menos probable a mejorar de las versiones de PUBG para consolas. Y es que, a pesar de ser un juego que no presenta las texturas ni los detalles más revolucionarios, es especialmente notorio dar con que tanto la versión de PS4 como la de Xbox One han tenido que sacrificar la ‘fachada’ en aras de la fluidez.

Esto no es especialmente responsabilidad de la optimización, más que del hardware de video con el que cuentan las consolas. En PC, dependerá siempre y directamente de qué procesador dedicado y con cuánta memoria de video cuentes, las cuales pueden mejorarse independientemente. No es así con las consolas, con las que estamos estancados con lo que viene de fábrica.

Conclusión

La versión de PS4 de PUBG viene en mucho mejor estado de la presente en Xbox One hace casi un año, pero hay que recordar que estos resultados no hubieran sido de todo posibles gracias a dicha versión en la consola de Microsoft, la que estuvo varios meses en beta y en acceso anticipado.

Aquí puedes ver uno de los tantos vídeos ya aparecidos donde comparan ambas versiones de PlayerUnknown’s Battlegrounds

También te recordamos ver el gameplay (y unboxing si retrocedes) completo de TheRelaxingEnd, un célebre YouTuber conocido por su particular estilo de unboxing, que muchos comparan con el ASMR.