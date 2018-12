The Last of Us Part II: Naughty Dog de triste noticia a fanáticos de la franquicia

The Game Awards 2018, importante ceremonia de premiación, no solo nos permitirá conocer al mejor juego del año, sino que también podremos ver estrenos, gameplays y fechas de estreno de distintos títulos que llegarán durante el 2019, lo cual motivaba a los fanáticos de The Last of Us Part II. Sin embargo, Naughy Dog ya se pronunció al respecto.

The Last of Us Part II fue anunciado por Naughty Dog hace dos años en el PlayStation Experience 2016. En aquel evento, la empresa desarrolladora confirmó que estaba trabajando en TLOU 2, lo cual llenó de hype a todos los asistentes y personas que vieron la ceremonia desde internet.

Sin embargo, ante la cancelación de PlayStation Experience 2018 por parte de Sony, la esperanza de los usuarios por conocer más de The Last of Us Part II se encontraba en The Game Awards 2018, ya que el evento tendrá muchas sorpresas en lo que respecta a anuncios de videojuegos.

Esto motivó a que Naughty Dog envíe un mensaje a todos sus seguidores en Twitter. En el tuit afirma que no tienen nada nuevo que mostrar sobre The Last of Us Part II por lo que no serán parte de The Game Awards 2018.

Esta noticia desilusionó a miles de fanáticos que querían conocer la fecha de lanzamiento de la secuela de The Last of Us; por otro lado, un grupo de gamers agradecían a Naughty Dog por su honestidad y apoyaban la posición que tenía la casa desarrolladora. Hasta el momento se especula que TLOU 2 estaría planeada para PlayStation 5 y no para PS4, pero son solo rumores, ya que la empresa no se ha pronunciado al respecto.