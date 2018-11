Pokémon GO: asi lucirán las batallas entre entrenadores que Niantic ya ha confirmado [FOTOS Y VIDEO]

Ya lo había prometido Niantic por agosto. Las batallas entre entrenadores llegarían a fines de este año en Pokémon GO. Pues bien, la desarrolladora cumple su promesa y ha confirmado a través de cuentas oficiales en Twitter que pronto llegarán las esperadas batallas pvp. Esto llega en el contexto del día de comunidad más importante, el Community Day Anniversary, un evento de celebración de gran escala que arranca hoy a las 4 p.m.

¡Ya es oficial! El momento que todos han estado esperando ha llegado. Las batallas entre entrenadores por fin llegan a Pokémon GO. Las cuentas oficiales del juego de Niantic en Twitter comenzaron una seguidilla de publicaciones con intriga y después de muchas especulaciones por fin confirmaron una de las mejores noticias del año. Las batallas entre entrenadores llegarán por fin.

El primer indicio de esta importante noticia llegó con una imagen que mostraba un arbusto y un signo de exclamación. Las especulaciones no tardaron en llega y la misma cuenta de Pokémon GO en Twitter se pronunciaba con intriga al respecto.

Un buen número de entrenadores, entre los que se incluyen a youtubers especializados en el juego de Niantic, comenzó a especular ensayando sobre si esto tendría que ver con la llegada de un nuevo shiny o algún otro pokémon.

Sin embargo, para los entendidos de los juegos de pokémon clásicos, este signo de exclamación guardaba mucha relación con la idea de encuentros casuales en aquellos videojuegos para Gameboy, ya que al encontrarte con un retador, este por general expresaba con un signo de exclamación el momento en que había hecho contacto visual contigo.

Otro dato curioso es que es este mismo signo de exclamación el que estaba presente durante la primera pantalla de carga en los inicios de Pokémon GO, lo que alimenta el hecho de que Niantic tenía previsto esta implementación desde la concepción del videojuego.

Una segunda imagen llegó otra vez en Twitter, mostrando más arbustos y el mencionado símbolo. El ávido youtuber 8Bit CR realizó una representación de cómo serían estas batallas pvp (player vs player) según lo mostrado por Pokémon GO en estas imágenes.

Una hora más adelante otra cuenta oficial, esta vez la de Pokémon GO España, confirmaría lo que todos los amantes de pokémon hemos estado esperando por años en la aplicación de Niantic. Dicha cuenta publicó una imagen con el mismo signo de exclamación encima de un avatar de entrenador en Pokémon GO, y en segunda persona. Algo muy parecido a lo que imaginó 8Bit CR.

En esta imagen ya se puede deducir lo que será el eventual campo de batalla en el juego, con señalizaciones a manera de campo de fútbol para indicar la posición tanto de los entrenadores como de los pokémon. Solo se observa espacio para un solo pokémon, por lo que quizá las batallas dobles deban esperar un poco.

Todavía no se conocen demasiados detalles sobre cómo se implementarán estos combates, o las funcionalidades que tendrán en términos de si podrán hacerse a distancia, o si se podrán utilizar ítems o factores como los polvos estelares. Aún así, Niantic demuestra cumplir sus promesas si recordamos que confirmó la llegada de los combates entre entrenadores a finales del 2018 hace unos meses.

En YouTube, el ya mencionado creador de contenido especializado en Pokémon GO, 8Bit CR, ha publicado un video con gran cantidad de detalles sobre lo que serán las batallas entre entrenadores en Pokémon GO. No dudes en revisarlo para más detalles.

Keibron Gamer, otro de los más ávidos influencers de Pokémon GO, también ya ha dado a conocer a través de su canal de YouTube, la importante noticia.