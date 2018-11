Facebook: Incluyen a los fatalities de Mortal Kombat en Street Fighter 2 [VIDEO]

Un particular video está causando furor en Facebook y todo tipo de comentarios, debido a que muestra cómo se aplicarían los conocidos fatalities de Mortal Kombat en otra de las sagas más importantes de los juegos de lucha: Street Fighter. El video fue publicado por la página de Gamedots y es original del canal de YouTube de GamebillStudio, pero recientemente ha sido invadido por una serie de comentarios de jugadores de habla hispana.

"Así se vería Street Fighter si se fusionara con Mortal Kombat. Ya solo faltaría el narrador" es lo que menciona la página que subió el video. En el mismo, se muestra a distintos luchadores tanto de Street Fighter 2 como de Super Street Fighter 2 (como Dee Jay, Feilong, etc). El video también inicia con un título indicativo de semejante crossover: Super Mortal Fighter.

Como ya se conoce, ambos títulos fueron grandes protagonistas en la popularización de los juegos de lucha allá por los años noventa, tanto en arcade como en consolas como el Super Nintendo. Fue Street Fighter 2 quien comenzaría con la puesta en escena del género que provocaría grandes colas en las salas de arcade y el origen de las competencias que podrían considerarse precursoras de los esports.

Aun con todo lo mencionado, es importante recordar que un crossover tan particular como este nunca estuvo en lo alto de las peticiones entre las comunidades de juegos de pelea, seguramente por la abismal diferencia entre ambos juegos, tanto en su estilo de combate como en el aspecto gráfico.

Muchos otros crossover han sido realizados a lo largo de la historia, como Street Fighter vs Tekken o el tan anticipado Capcom vs SNK. Pero a pesar de que este video se trata de algo más cercano a una curiosidad o una parodia, algunas reacciones y comentarios en la misma publicación de Gamedots no ocultan un cierto desagrado. Todo lo contrario ocurre en el video de YouTube original, donde los comentarios fueron más positivos.

De todas maneras, aquí te dejamos el video para que puedas juzgarlo por ti mismo. No sin antes advertirte que el Mortal Kombat original fue el causante de que se cree el sistema ESRB que clasifica a los videojuegos de acuerdo a su contenido (violento, gráfico, con temas maduros), y en este video, dicha esencia de Mortal Kombat se mantiene intacta y hasta potenciada.