Pokémon GO: Este es el reemplazante de Giratina en el juego y no es ni Dialga ni Palkia

Giratina no irá más en las incursiones de nivel 5 en el popular Pokémon GO. Esto estaba confirmado por Niantic, y desde entonces las especulaciones sobre su o sus reemplazantes no pararon de señalar a Dialga y Palkia, de acuerdo con cierta lógica. Sin embargo, ya se conoce la decisión final, y se trata de nada más y nada menos que Cresselia.

Cresselia fue descubierta originalmente en la región Sinnoh y es de tipo psíquico. La legendaria criatura será parte de las incursiones de nivel 5 de Pokémon GO, pero por el momento se desconoce el CP que tendrá al momento de aparecer en las “Raids”, no obstante es probable que se necesiten más de 7 entrenadores para derrotarla.

El nombre de Cresselia hace referencia a la diosa griega de la Luna, Selene, por este motivo en la historia del anime se dice que es la representante del satélite natural de nuestro planeta. La presencia de este Pokémon abre un sin fin de posibilidades sobre el próximo legendario que podría llegar a la creación de Niantic.

Como se sabe, Cresselia es la enemiga natural de Darkrai, guardián del terror y la oscuridad, por lo que Niantic estaría planeando introducir a este Pokémon como jefe de incursión del mismo nivel, lo cual sería genial, ya que tendríamos el primer dúo formado de la región Sinnoh.

Según la información que envió Niantic, a través de Pokémon GO, Cresselia será parte de las incursiones de nivel 5 desde el 20 de noviembre a las 4 de la tarde hasta el 18 de diciembre a la misma hora. Así que es momento de que salgas a la calle y seas el primero en capturar a este legendario.