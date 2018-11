YouTube: Fan de Pokémon Let’s GO, Pikachu intentó capturar un Ponyta shiny pero es "trolleado" [VIDEO]

Pokémon Let’s GO, Pikachu! Y Pokémon Let’s GO, Eevee! Ya están disponibles para los usuarios de Nintendo Switch, quienes volverán a disfrutar de la región Kanto luego de 20 años. Hasta el momento muchos streamers han compartido sus experiencias a través de Youtube; sin embargo, un video llamó la atención de muchos fanáticos luego de que un fan intente capturar un Ponyta shiny.

FireDragon, conocido streamer de Twitch y Youtube, hizo un gameplay de más de 17 horas en Pokémon Let’s GO, Pikachu esperando a que una criatura shiny pueda aparecer para poder capturarlo y sea parte de su colección de este tipo de criaturas.

Luego de tanta espera, un Ponyta shiny apareció detrás de él, lo que generó mucha emoción en el streamer, decidió pausar el juego se paró y emepzó a gritar lo siguiente: “There it is, There it is, There it is, Yes! There it is, oh my god, mom get the camera”. Esto generó la alegría en todos los espectadores, quienes le aconsejaban atrapar al Pokémon antes de que se fuera del lugar.

FireDragon, quien seguía emocionado por ver al Pokémon, decidió avanzar para poder capturar a Ponyta, en Let’s GO solo basta con hacer contacto con la criatura para entrar a una especie de campo donde están la criatura y el gamer. Sin embargo, como estaba en medio de los arbustos no pudo ver al Ratata que caminaba por ese lugar y le salió la chance de capturar al roedor.

Esto asustó al streamer, pues pensó que la presencia de Ponyta era un bug visual en el juego, por lo que decidió escapar del Ratata para poder capturar al Pokémon variocolor, pero se llevó una terrible sorpresa. Mira el video para que te enteres que fue lo que sucedió.