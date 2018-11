YouTube: Todas las misiones de Let’s Go Meltan en Pokémon GO [FOTOS Y VIDEO]

Pokémon GO sigue en sintonía con las actualizaciones, especialmente tras el lanzamiento de Pokémon Let’s Go Pikachu y Pokémon Let’s Go Eevee, que han traído el evento de Let’s Go en la aplicación de Niantic, así como las misiones para conseguir a Meltan, que como te habíamos anticipado, iba a tener una forma disponible sin necesidad de una Switch.

Hay nuevas investigaciones de campo disponibles que te llevarán a conseguir a este nuevo pokémon. Para ello, hemos realizado una rápida guía y resumen junto con un video de YouTube e imágenes para que puedas conseguir a tan ansiado pokémon.

Estas son las misiones de Meltan

Etapa 1:

Girar 5 poképaradas o gimnasios, capturar 10 pokémon y transferir 10 pokémon. Cada uno nos dará 500 puntos de experiencia. Las recompensas finales son: 10 polvos estelares, 10 pokébolas y una incubadora.

Etapa 2:

Conseguir dos caramelos caminando con un compañero, hacer 10 tiros geniales y eclosionar tres huevos. Cada acción nos dará 1000 puntos de experiencia. Las recompensas finales son: 2000 polvos estelares, dos huevos suerte y una MT rápida.

Etapa 3:

Capturar un Ditto (con lo que tendrás que apoyarte con la etapa anterior para encontrar a Ditto rápido), ganar dos batallas de gimnasio y combatir en un gimnasio dos veces. Cada misión te dará 1500 puntos de experiencia. Las recompensas finales son: 10 súper balls, 3 incensios y 3 revivir al máximo.

Etapa 4:

Capturar 5 pokémon tipo acero, 5 de tipo eléctrico (de la mano de las incursiones) y conseguir 5 caramelos caminando con un compañero. Cada misión de esta etapa te dará 2000 puntos de experiencia. Las recompensas finales son: 4000 polvos estelares, 5 bayas piña y 5 caramelos raros.

Etapa 5:

Evolucionar un Grimer, capturar 5 Slugma o Gulpin y hacer 20 tiros geniales. Cada misión te dará 2500 puntos de experiencia. Las recompensas finales son: 5000 polvos estelares, 20 súper balls, y 5 módulo cebo.

Etapa 6:

Evolucionar un Magnemite, capturar 5 exeggcute y combatir en 10 incursiones. Cada misión te dará 3000 puntos de experiencia. Las recompensas finales son: 1 baya piña plateada, 1 revestimiento metálico y 10 ultra ball.

Etapa 7:

Evolucionar a Drowzee, atrapar a Cubone y evolucionar a Scyther (para esto te apoyarás en las etapas anteriores). Cada misión te dará 3500 puntos de experiencia. Las recompensas finales son: 10 ultra balls, 1 MT cargada y 3 pases premium de incursión,

Etapa 8:

Capturar 2 Omanyte o Kabuto, capturar 2 Lileep o Anorith (tipo roca o fósil), capturar un Aerodactyl (las misiones especiales del evento te dará este pokémon de recompensa). Cada misión te dará 4000 puntos de experiencia. Las recompensas finales son: 8000 polvos estelares, un encuentro con un Pokémon (Meltan) y una parte de estrella.

Etapa 9 (posterior):

Después de capturar a Meltan habrás logrado todas las misiones. Las recompensas finales son: 13500 de experiencia, 9000 polvos estelares, 1 super incubadora, 5 caramelos Meltan.

El canal de YouTube de Showman Plays ha hecho un rápido y completo resumen, con valiosos consejos de por medio, que te ayudará a pasar rápida por cada una de estas etapas. Te recomendamos verlo para estar preparado:

Así mismo, el sitio especializado de PoGoPeru.net ha realizado un cuadro resumido de todas las etapas para el evento Let’s Go, Meltan:

Evento Let’s Go en Pokémon GO

El evento de Let’s Go Pikachu solo estará disponible hasta hoy a la 1 p.m, por lo que debes apresurarte. El nuevo shiny fue magnemite (lo que implica que sus formas evolucionadas también tendrán su versión shiny).

Los nuevos jefes de incursión, estos estarán disponibles desde el 23 al 26 de noviembre. Las protagonizarán las evoluciones de Eevee: Vaporeon, Flareon, Jolteon, Umbreon, Espeon. También participarán de esta manera Raichu y Raichu versión Alola.

El gorro de Eevee y el gorro de Pikachu llegarán para complementar la apariencia de nuestros avatares, en celebración por el lanzamiento de Pokémon Let’s Go Pikachu y Pokémon Let’s Go Eevee.