Spyro Reignited Trilogy: ya está disponible y este es el precio para PS4 y Xbox one

Spyro Reignited Trilogy es el remaster distribuido por Activision . Esta nueva versión del dragón púrpura contará con los tres primeros juegos de la franquicia y ya está disponible para PS4 y Xbox One.

El remake ha sido desarrollado por la empresa Toys for Bob e incluirá los siguientes títulos de la franquicia: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! y Spyro: Year of the Dragon. Todos estos títulos fueron creados por Insomniac Games para PlayStation 1 desde 1998 hasta el 2000.

Toys for Bob logró mantener la idea y lo que significa Spyro en el mundo de los videojuegos, pues lo usuarios volverán a recorrer las Tierras de los Dragones para derrotar a Gnasty Gnorc, en la segunda entrega los usuarios defenderán la tierra de Avalar de la invasión de Ripto y por último recuperar los 150 huevos de dragón a lo largo de los Reinos Olvidados.

Spyro Reignited Trilogy, en un inicio, necesitará un espacio de 31.42 GB; sin embargo, contará con un parche Day One, el cual esta disponible junto con el lanzamiento, de 36.06 GB. Todo esto debido a que Spyro 2: Ripto's Rage! y Spyro: Year of the Dragon estarán incompletos y el contenido para completar estos juegos deberá ser descargado. Todo esto hace una suma de 67.48 GB para los usuarios de PS4.

Por otro lado, Spyro pesará 36 GB para jugarlo en Xbox One, pero antes de iniciar el juego, como sucede en PlayStation 4, el usuario deberá instalar otros 42 GB como actualización para completar los dos títulos en mención.

Spyro Reignited Trilogy tendrá un precio de 169 soles para Xbox One y PS4. El juego ya está disponible en las stores de las consolas y en su versión física en distintas tiendas.