PlayStation Classic: Sony está utilizando un emulador de PC gratuito en su consola retro

Un gran puñado de jugadores de consola estuvieron muy entusiasmados cuando Sony anunció su PlayStation Classic. Sin embargo, parece que Sony no ha desarrollado por completo todo lo que involucra a su nueva consola retro, especialmente en el aspecto de software, ya que al parecer, la PlayStation Classic utiliza un conocido emulador gratuito que ya tiene varios años de desarrollado para PC.

Se trata del emulador PCSX, uno de los más conocidos y antiguos emuladores que existen para emular a la primera consola de Sony. Se trata de un emulador completo, de código abierto y gratuito, del cual se afirma es una de las mejores opciones para jugar títulos basados en 3D. Su última versión estable parece ser del 2013.

Esto puede indicar que la emulación presente en la PlayStation Classic no sería tan auténtica como algunos jugadores esperarían. Incluso, según los reportes de algunos medios que ya han probado la consola, se hizo una opinión general sobre la emulación afirmando que se trataba de algo ‘simple pero correcto’.

A través de Twitter, el usuario Frank Cifaldi (@frankcifaldi) ha afirmado que:

“La PlayStation Classic usa un emulador de código abierto (libre y gratuito) llamado PCSX. Gente menos educada puede pensar que esto es una causa de frustración, pero esta es la realidad: Es una prueba de que un emulador ‘amateur’ puede ser tan válido como uno ‘oficial’ (¡y usualmente son mejores!)”.

Otro usuario de Twitter, Tired Old Man (@Chindogg21) preguntó a Cifaldi si el equipo que desarrolló PCSX hace varios años ha recibido algún pago de parte de Sony. Cifaldio respondió:

“No, pero no tendría por qué pagárseles. Sony está cumpliendo con los requerimientos de la licencia para usarlos, incluyendo el código de origen en su sitio web”.

Frank Cifaldi continúo con sus publicaciones en Twitter acerca de la emulación en general. En otro tuit publicó:

“Hace 19 años, Sony intentó infructuosamente demandar a un emulador de PlayStation para que no exista (y cuando perdieron, compraron el emulador y lo eliminaron). Ahora están felices de usar un emulador de código abierto para sus propios productos. ¡Qué lejos hemos llegado!”.

El emulador al que Cifaldi está refiriéndose es probablemente Virtual Game Station, uno de los emuladores (junto con Bleem! ) a los que Sony entabló demandas a finales de los años 90 y a inicios del nuevo milenio.

El sitio dsogaming.com que reportó este hecho y se dedica en gran medida a informar y analizar la escena de emuladores hizo una afirmación en tono de reclamo hacia los jugadores de consola. Afirmando que la emulación que está utilizando Sony es la misma que muchos jugadores de consola han criticado por años.