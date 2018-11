Piedra evolutiva de Sinnoh llegaría a Pokémon GO según dataminer

Luego de la filtración de las evoluciones de la cuarta generación que llegarían a Pokémon GO, el dataminer Chrales acaba de emocionar a todos sus seguidores con el anuncio de las "Piedras Evolutivas de Sinnoh".

La función de estas piedras, como su nombre lo dice, es la de forzar la evolución de los Pokémon, lo cual permitirá que evolucionemos un Misdreavus en Mismagius o Murkrow en Honchkrow o Togetic en Togekiss. Criaturas que no tienen evolución por el momento en Pokémon GO.

La piedra evolutiva de Sinnoh, como lo podría llamar Niantic en Pokémon GO, consta de tres minerales, los cuales llevan los nombres de piedra alba, piedra noche y piedra día, las cuales sirven en estas criaturas.

- Piedra alba solo sirve para evolucionar a dos Pokémon: Snorunt en Froslass y Kirlia (macho) en Gallade.

- Piedra noche, con este mineral podrás evolucionar esto Pokémon: Murkrow en Honchkrow, Misdreavus en Mismagius, Lampent en Chandelure y Coublade en Aegislash.

- Piedra día, se útiliza con los siguientes Pokémon: Roselia en Roserade, Togetic en Togekiss, Minccino en Cinccino y Floette en Florges.

Como es casi una costumbre, Chrales decidió anunciar esta filtración a través de su cuenta en Twitter con este supuesto mensaje del Profesor Willow en Pokémon GO: Una piedra especial ha sido encontrada en la Región Sinnoh, que puede hacer evolucionar a ciertas especies de Pokémon. La piedra es muy dura y tiene un hermoso brillo.

bundle.general1.tiny.1_title : "Starter Box"



item_gen4_evolution_stone_name : "Sinnoh Stone"

item_gen4_evolution_stone_desc : "A special stone originally found in the Sinnoh region that can make certain species of Pokémon evolve. It is very tough and has a beautiful sheen."