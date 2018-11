PUBG vuelve a super en ventas a Fortnite tras su gran caída en ingresos digitales [FOTO]

SuperData es un sitio web especializado en investigación cualitativa y cuantitativa sobre datos de videojuegos y, de acuerdo a su último reporte mensual, se está haciendo eco de su relación de juegos que más ingresos han generado por plataformas, en donde se observa a Fortnite siendo superado por PUBG en PC, y protagonista de una gran caída general en ventas, tanto en PC como en consolas y otros dispositivos.

SuperData se concentra en aspectos como el marketing y las ventas, por lo que no solo brinda números sino también análisis. En su informe también menciona que las ventas digitales se perfilan como robustas en vísperas de la temporada navideña, lo malo para Epic Games, es que su producto estrella Fortnite, parece no ser parte de esa tendencia.

Fortnite Battle Royale es el videojuego que ha hecho batir récords a Epic Games desde su lanzamiento casi a finales del 2017, donde poco a poco fue ganándole terreno al, por entonces presente en una caótica beta, PlayerUnknown's Battlegrounds, más conocido como PUBG.

Es de considerar el hecho que PUBG nunca ha sido un producto gratuito, ni siquiera en su fase de prueba, ya que desde el inicio contó con un precio base que ronda los 30 dólares, y aún así, pudo convertirse en un título revolucionario tanto en ventas como en base de jugadores según muchas estadísticas de Steam.

Sin embargo, con la llegada de Fortnite, la popularidad de PUBG tuvo que lidiar con el hecho de un competidor directo, a pesar de las diferencias en ambos juegos, puesto que se trataba de los dos títulos Battle Royale más importantes de entonces y seguramente hasta ahora, dejando de lado a H1Z1.

En la actualidad, la llegada de Call of Duty Black Ops 4 con su nuevo modo Blackout (Battle Royale) parece haber perjudicado mucho más al juego de Epic Games que a la misma Bluehole con PlayerUnknown’s Battlegrounds. A pesar de tener más tiempo en el mercado, PUBG ha logrado mantener una fiel base de fans a lo largo de los meses y sigue recibiendo amplio e interesante contenido, por lo que no se puede afirmar que se han dormido en sus laureles, al menos no recientemente.

Por su parte, Fortnite no está teniendo la performance y la actividad que pudiera resultar más idónea por lógica en los últimos meses, sobre todo si se toma en cuenta la ampliación del mercado de los Battle Royale, que con la llegada de Call of Duty Black Ops 4 ha recibido mucho más interés. Ciertamente, y como puedes comprobar en nuestro review, el título de Treyarch guarda más relación con PUBG que con Fornite, lo que puede haber restado al factor novedad del título de Epic Games.

Esta es la lista que publicó SuperData en su web oficial