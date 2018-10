Top 10 de los videojuegos más terroríficos para Halloween [FOTOS Y VIDEO]

Halloween ya está en el ambiente y qué mejor que los videojuegos para contagiarte de ese espíritu terrorífico. Hoy te hemos traído un Top 5 con algunos de los mejores títulos con el espíritu de la fecha y, por qué no, algunos otros que seguramente te quitarán el sueño.

Comenzamos con el Top 10:

10. Zombies Ate My Neighbors

No realmente aterrador pero un clásico del Super Nintendo y que va con la temática.

9. Silent Hill

Un clásico del PlayStation (y que muchos lamentan no estar incluido para la PlayStation Classic). La neblina no solo está ahí para dar mística y tenebrosidad, sino por necesidad ya que permite que la ciudad entera pueda ser renderizada sin necesitar de dibujar todo al mismo tiempo, lo cual haría trabajar demás a la PlayStation.

8. Until Dawn

Un survival horror algo incomprendido de la actual generación y que fue aclamado en parte por sus elementos terroríficos.

7. Slender: The Eight Pages

Una de las experiencias más reconocidas en cuanto a terror en videojuegos se refiere. Slender: The Eight Pages te da una misión sencilla, recuperar 8 páginas en un escenario tétrico y oscuro. Lo malo es que Slender Man está rondando por ahí, encontrarte con él te hará morir si no esquivas la mirada cuando te lo encuentres. El hecho de encontrarte con tan tenebroso personaje mientras juegas este título (sobre todo con luz apagada) sigue siendo una de las experiencias más terroríficas de los videojuegos.

6. P.T

Lamentablemente, se trata de un proyecto frustrado y que pintaba para ser uno de los grandes videojuegos de inicios de generación. Se trata de una colaboración entre la empresa desarrolladora de Hideo Kojima (creador de Metal Gear y Silent Hill) y el afamado director de Cine Guillermo del Toro. Desafortunadamente, el título se truncó y fue cancelado por Konami. Guillermo del Toro se vio muy afectado y afirmó que nunca más trabajaría en un videojuego. Lo único que quedó fue un teaser jugable que podía ser descargado en la PlayStation Store desde el 2014, y que lamentablemente hoy decidieron eliminar, por lo que ya es practicamente imposible conseguirlo.

5. Minds Eyes

Un videojuego gratuito muy influenciado por P.T y que puedes conseguir gratis en Steam aquí.

4. Bendy and The Ink Machine

Atravesarás un estudio de animación de caricaturas abandonado. ¿Hay algo más tenebroso? Puedes comprarlo aquí.

3. Urbex

Otro videojuego gratuito lleno de maniquíes. Consiguelo gratis aquí.

2. Ju-On The Grudge

Un videojuego basada en la tenebrosa versión asiática de The Grudge. También salió para Wii lo que hacía la experiencia más real por los mensajes telefónicos desde el Wiimote.

1. SCP: Containment Breach

La fundación SCP es un proyecto de escritura asociativa, que básicamente describen a una fundación que realiza todo tipo de experimentos que violan la ley natural. Containment Breach está basado en una de estas historias, donde existe una extraña criatura que te matará si mantiene contacto directo visual con ella. Al igual que Slender: The Eight Pages y P.T, en este videojuego el ambiente juega un rol fundamental para hacerte morir de miedo. La trama es simple, eres un sujeto de prueba para un experimento con una extraña y horrible criatura de SCP. El experimento sale mal y el peligroso ente escapa de su prisión. Tu misión es escapar de la laberintosa (y que nunca se repite) estructura de las instalaciones, intentando no cruzarte con el.

¿Y tú, qué títulos de terror consideras indispensables para este Halloween?