Joven de 16 años destronó al siete veces campeón mundial de Tetris [VIDEO]

Joseph Saelee no había siquiera nacido cuando el popular videojuego, desarrollado en Rusia y que significó todo una revolución para el gaming portable, Tetris apareció allá por 1989. Sin embargo, este talentoso joven de 16 años ha logrado quitarle el trono al siete veces campeón Jonas Neubauer.

Tetris es un legendario videojuego y bandera de la recordada campaña publicitaria de Nintendo a finales de los ochenta, cuando revolucióno una vez más la industria al introducir quizá la primera consola portátil con éxito: GameBoy.

El título de lanzamiento y causante de la explosión en ventas de esa pequeña y aclamada consola fue Tetris, un sencillo pero adictivo videojuego que llegaría para quedarse y ser traducido en infinidad de clones de la GameBoy.

Los años han pasado pero Tetris continua contando con millones de fanáticos en todo el mundo, que lo han convertido en una pieza de culto. Muestra de esto es el torneo mundial de Tetris o Classic Tetris World Championship, un evento que se realiza desde el 2010.

En la edición de este año, en el torneo se utilizó la versión de NES del clásico videojuego. Fue en este preciso título donde Jonas Neubauer logró vencer al hasta entonces vigente campeón Jonas Neubauer, natural de California, quien ha ganado siete de las nueve ediciones del torneo.

En el minuto decisivo de la noche, Neubauer no puede controlar el flujo de figuras y termina por perder su partida, teniendo que observar la posibilidad de que Saelee supere su puntaje y se corone como nuevo campeón. Tras conocer el resultado, el californiano se rinde ante el nuevo campeón de 16 años, abrazándolo y aplaudiéndolo de pie, ante la ovación de todo el mundo.

The moment 16-year-old wunderkind Joseph Saelee dethroned 7-time winner Jonas Neubauer (@neubsauce) to take the World Championship! #CTWC @TheCTWC @ArdaOcalTV pic.twitter.com/zsSwtGfHlB