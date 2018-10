Pokémon GO: Caterpie shiny y Shedinja ya tienen fecha de lanzamiento

Pokémon GO no para de brindar más contenido, y parece que los próximos días se llenarán de novedades como nunca antes. Esto lo sabemos gracias a la confirmación de la llegada de Caterpie shiny y Shedinja a la popular aplicación de Niantic. Aquí te contaremos la fecha.

Shedinja es uno de los pokémon más esperados, esta singular criatura se genera cuando evolucionas a tu Nincada en Ninjask. Shedinja es la cascarilla que Ninjask deja tras evolucionar. Este es el único paso que necesitas para conseguir a Shedinja, la evolución de Nincada.

Por otra parte, llegará como todos los meses un nuevo shiny, y esta vez se trata de un reconocido por los fanáticos más antiguos de la franquicia. Caterpie, quien fue el primer pokémon que capturaría Ash en el clásico anime, llega en su forma shiny a Pokémon GO.

Esto implica que tanto Caterpie, como sus evoluciones: Metapod y Butterfree, tengan también sus formas shiny. La llegada del popular Butterfree rosa ya se confirmó para Pokémon GO.

La fecha de llegada de todas estas novedades ya está confirmada. Tendrá lugar entre el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre a las 3 p.m. Prácticamente durará todo el mes de noviembre. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Get ready, Trainers. Field Research tasks focusing on Bug-type Pokémon are coming this November! Collect enough stamps during November to earn a Research Breakthrough and get an opportunity to catch Shedinja! pic.twitter.com/aGkLULTxZU