Top 10 de alternativas para Red Dead Redemption 2: Los mejores juegos western [VIDEO]

Estamos en la recta final para la llegada de Red Dead Redemption 2, el nuevo título de Rockstar Games que llega oficialmente este 26 de octubre. Y hoy te traemos un Top 10 con las que creemos son las mejores alternativas a Red Dead Redemption 2 en términos de forma western, como para que vayamos entrando en ambiente ante tamaño lanzamiento.

El género western es uno de los géneros artísticos más increíbles y soberbios que existen, sobre todo por ese particular estilo que, algunas veces más que otras, logra ser plasmado y representado con absoluta maestría en todo tipo de obras, incluidos los videojuegos.

Desde las clásicas películas tanto italianas como americanas, hasta la trascendencia del género hacia una ficción con total contraste (space western y cowpunk) se establece una gran fuente para la creación de historias, aventuras y sobre todo mucha acción.

Hoy te traemos los que creemos son los videojuegos que mejor han reflejado no solo la estética western, sino también su espíritu. Aquella esencia de ‘tierra de nadie’ que marcó la vida de muchas generaciones en lo que sería la paulatina transición de la vida solitaria y mercenaria a la industrialización generalizada.

Red Dead Redemption 2, llegará entrando en el contexto de inicios del siglo XX, cuando la modernidad traducida en innovaciones tecnológicas iba poco a poco terminando con el legado de aquellos míticos cuidadores de vacas que se ganaban el derecho a comer y hasta vivir por su habilidad y su robustez.

Vamos con el Top 10 de alternativas para Red Dead Redemption 2:

10. Red Dead Revolver (PlayStation 2, Xbox, PlayStation 4)

Comenzaremos la lista con un título que guarda una cercana relación con el próximo Red Dead Redemption 2, pero que quizá es poco conocido. Red Dead Revolver es el primer juego basado en el viejo oeste que realizó Rockstar y, vaya que lo hicieron bien. La historia cuenta que la idea original para el juego fue de Capcom, pero que al final la abandonó dejando que Rockstar pueda producirla. Se trata de un videojuego de acción y de disparos, fue muy bien recibido a su salida allá por el 2004.

9. Call of Juarez: Bound in Blood (PlayStation 3, Xbox 360, Windows)

Call of Juarez Bound in Blood es quizá el mejor juego de la serie Call of Juarez, y decimos quizá porque existen otras grandes joyas dentro de la misma saga creada por la aclamada desarrolladora polaca Techland. El juego presenta todo lo que necesitas para sentirte un Clint Eastwood, con una historia envolvente, digna de compararla con el cine western, en donde hasta tomará parte la guerra de secesión de Estados Unidos (como en Lo bueno, lo malo y lo feo). La ambientación de este juego es uno de sus puntos fuertes y es por eso que no podía faltar en esta lista.

8. Blood Bros (Arcade)

Retrocedemos un par de años y generaciones en el tiempo hasta la dorada época de la cuarta generación, esta vez con un juego que hizo presencia en las recordadas salas de arcade. Se trata de Blood Bros, un videojuego que recogía un interesante concepto conocido en la época y presente ya en juegos como Contra. El juego presenta una historia más que interesante, dos hermanos de sangre, un vaquero y un indio americano se unen para cazar al sheriff más buscado de la ciudad Dodge. Como es ya casi imposible que puedas encontrar una recreativa con este juego, tu mejor opción para jugarlo podría ser MAME.

7. Wild Guns (Super Nintendo, PlayStation 4, Xbox One, Windows)

Un subestimado juego para el Super Nintendo llegaría en 1994. Se trata de un videojuego que sigue bastante la línea que marcó Blood Bros en términos de perspectiva para la acción. Sin embargo, Wild Guns aprovechó lo mejor posible las prestaciones de Super Nintendo en cuanto a gráficos y sobre todo a su chip de sonido. Lo que brinda Wild Guns es una mixtura perfecta entre esencia western y un soundtrack que no tiene nada que envidiar a lo más aclamado musicalmente de Super Nintendo. Wild Guns fue remasterizado recientemente para todas las plataformas actuales como PlayStation 4, Xbox One y también para PC.

6. GUN (Gamecube, PC, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, PlayStation Portable)

GUN es un título particular, puesto que no solo pertenece al género western, si no al western revisionista, es decir, incluye una interpretación alternativa de la época de los vaqueros donde la moralidad del bien y el mal no estaba claramente definida. Se trata pues, de otro interesantísimo título que provee un mundo abierto con misiones secundarias, completandolo con disparos y mucha aventura. Salió en la época donde juegos como GTA empezaban a hacerse conocidos (2005). Tiene bastante relación con el primer Red Dead Redemption compartiendo ambas entregas muchas mecánicas.

5. Wild Arms (PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable)

El único juego de rol (RPG) de la presente lista. Y sin duda, una de las grandes joyas de la PlayStation. Su importancia es tal que ya ha sido confirmado como uno de los cinco primeros juegos para la PlayStation Classic (que contendrá 20 títulos). Wild Arms erige su calidad en el apartado RPG también, en él controlarás a tres personajes a través de muchas locaciones. El apartado gráfico también significó una transición e innovación interesante con su vista aérea y manipulable pero manteniendo aún sprites (2D). El combate, por su parte, es totalmente 3D.

4. Call of Juarez: Gunslinger (PlayStation 3, Xbox 360, Windows)

La última entrada de la serie de Techland, y una de las más aclamadas. La ubicamos por delante de Bound in Blood por su enorme oferta de jugabilidad traducida en tres modos de juego: historia, arcade y duelo. Gunslinger es un videojuego de disparos en primera persona (fps) lineal, pero que regresó a las raíces históricas del mito del viejo oeste tras Call of Juarez: El Cartel. En este juego se encarna a un cazarrecompensas y cuenta con elementos de RPG que permiten mejorar habilidades y especializarse en determinadas armas. Se ubica en los últimos años del ‘mito de la frontera’, precisamente en 1910, por lo que su relación con Red Dead Redemption 2 puede ser fuerte.

3. Outlaws (Windows)

Retrocedemos una vez más hasta 1997, cuando Lucas Arts se encontraba en su época de mayor producción de videojuegos. A la par de los numerosos títulos de Star Wars. Lucas Arts se interesó en el género western y publicó lo que sería hoy un título de culto. Outlaws es acreditado comúnmente como el primer juego de disparos en primera persona (fps) que incluyó una vista de francotirador con zoom, y como uno de los primeros que presentó una mecánica de recarga de arma. Los gráficos fueron su punto débil incluso para su época. Pero otros elementos como su soundtrack orquestral y su increíble jugabilidad fue aclamada por la crítica y los jugadores.

2. Red Dead Redemption (PlayStation 3, Xbox 360)

El primer título de la saga de Rockstar y que está a punto de recibir una secuela es comúnmente señalada como el videojuego que mejor interpreta y plasma la estética y espíritu del viejo oeste. Red Dead Redemption cosechó elogios de la crítica, presentando una vista en tercera persona y un mundo abierto con hermosos e impresionantes paisajes. Se contextualiza en una locación ficticia que versiona el lado más occidental de los Estados Unidos y el norte de México. También está presente una mecánica de tiroteos en cámara lenta (similar a lo visto en Sniper Elite y en GUN) y un modo cooperativo online que soporta pasar el juego hasta con 16 jugadores. El sistema de moralidad también es un punto importante y que seguirá presente en Red Dead Redemption 2.

Menciones especiales:

Wild gunman (NES): Un recordado aunque regular videojuego basado en una mecánica simple que intenta plasmar los clásicos tiroteos entre cowboys.

'Quick draw' en 1,2 Switch! (Nintendo Switch): Se lo podría considerar como la versión moderna de Wild Gunman, que seguramente sirvió de base para Nintendo al momento de recogerlo como idea para el lanzamiento de Nintendo Switch.

Mad Dog McCree (Arcade con Laserdisc y PS3): Un olvidable videojuego de la camada de títulos interactivos que salieron en gran cantidad con la popularización de los CDs. Sin duda, más una película que un juego aunque la jugabilidad principal se basa en los disparos. Es también el primer videojuego de acción lanzado en un LaserDisc, aquellos discos parecidos a los CDs pero que tenían el tamaño de un disco de acetato.

Desperados 2: Cooper's Revenge (PC): Otro singular videojuego, perteneciente al género de la táctica y estrategia en tiempo real. Sus gráficos fueron lo más resaltante en aquella época, pero no se ha mantenido así para los estándares de hoy.

1. Sunset Riders (Super Nintendo, Sega Genesis, Arcade)

Probablemente el videojuego western más cercano a la gran mayoría de jugadores que vivieron la época del Super Nintendo, y uno de los más recordados del mercado local. Es conocido también como ‘vaqueros’. Se trata de un clásico shoot ‘em up de Konami, aparecido en arcade y versionado para las consolas definitivas de la época: Super Nintendo y Sega Genesis. Este título se consolidó entre las mejores ofertas del género que por aquel entonces estaba de moda. La justificación de este primer puesto no se explica solo con nostalgia, ya que Sunset Riders es uno de los juegos más populares de todos los tiempos y una de las obras maestras de Konami, dentro de su simpleza y sus recordados personajes como Cormano. Sin duda, un ícono de la cultura de videojuegos.

