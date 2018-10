Call of Duty Black Ops 4: así corre una GTX 980 TI, GTX 1080 TI y RTX 2080 TI en Blackout [VIDEO]

Call of Duty Black Ops 4 es todo un boom con su nuevo modo, battle royale, Blackout, el cual permite hasta 100 jugadores dentro de un mismo escenario, quienes deberán luchar por ser el único sobreviviente dentro del mapa más grande en lo que respecta a la saga.

Blackout se ha convertido en el modo más jugado por todos los usuarios que se conectan al Black Ops 4 desde una PS4, Xbox One o PC; sin embargo, para poder disfrutar del título, tener una buena movilidad y no salir perjudicado dentro de las partidas los FPS juegan un rol muy importante, sobretodo si lo disfrutas desde una computadora.

Por este motivo, en un video realizado por Candyland y subido a su canal oficial en Youtube, nos muestra la diferencia que existe entre tres de las tarjetas gráficas más importantes de NVIDIA: GTX 980 TI, GTX 1080 TI y RTX 2080 TI al momento de jugar Call of Duty Black Ops 4: Blackout.

El objetivo de este video es conocer el rendimiento que tiene estas tarjetas en el Blackout, donde mide cómo aumentan o disminuyen los FPS una vez que saltamos desde el helicóptero, el delay que puede haber entre ambas al momento de arrojar una bomba molotov, al estar frente a un lago y luego darle la espalda, al momento de correr y más.

Call of Duty Black Ops 4 es el nuevo título de la saga de Treyarch ya está disponible para PS4, Xbox One y PC desde Battle.net de Blizzard. El videojuego es el primero de la franquicia en no contar con un modo campaña para un jugador, y también el primero en incluir el modo Battle Royale