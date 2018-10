Así se vería Dark Souls con la animación de Cuphead [VIDEO]

El videjuego de acción de Bandai Namco lanzado en el 2011, Dark Souls, ya se encuentra disponible en Nintendo Switch; sin embargo, un estudio de animación ha decidido recrear este título con una nueva gráfica y lo lanzó a través de Youtube.

64 Bits Animation es conocido por realizar parodias a distintos videojuegos como es el caso de Assassin's Creed Origins, Overwatch, Luigi y más, pero esta vez sorprendió a todos sus suscriptores en la famosa red social al subir Dark Souls con gráficas de Cup Head.

La nueva parodia de 64 Bits lleva como nombre "Cupsouls", el cual hace referencia a ambos juegos, inicia con la popular frase de Solaire de Astora, "praise the sun", quien lo vemos junto a Oscar de Astora combatiendo los distintos bosses de Dark Souls.

Los comentarios no se hicieron esperar, y es que todos sus suscriptores no dejaron de elogiar la creación de 64 Bits. La mayoría de ellos pedía jugar este título; sin embargo, la empresa aclaró que solo es una parodia y no es un gameplay real.

Dark Soul llegó en el 2011 para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360, pero desde mayo ya se encuentra disponible en PS4, Xbox one y PC, por otro lado también está disponible en Nintendo Switch en su versión remaster desde el 19 de octubre.