Bowsette forma parte del panel de peleadores en Soul Calibur VI [VIDEO]

Bowsette se ha ganado el corazón de miles de fanáticos y al parecer también franquicias. Hasta el momento se conocían los usuarios se valían de mods para introducirla a distintos juegos de Nintendo; sin embargo, esta vez forma parte del panel de luchadores en Soul Calibur VI.

Soul Calibur VI es un videojuego de lucha creado por Bandai Namco, donde los usuarios eligen un peleador, el cual tiene distintas habilidades. Entre los que resaltan personajes como Nightmare, Cervantes de León, Siegfried Schtauffen y más.

Aunque parezca poco creíble, la presencia de Bowsette no se trata de un mod, como en anteriores veces, sino que los mismos creadores de Soul Calibur VI decidieron introducir al personaje por medio del creador de personajes para que los usuarios disfruten de este nuevo personaje que tumbó las redes sociales.

Un gamer llamado Lou Contaldi, quien es conocido como Boo Contaldi en Twitter, decidió aprovechar al máximo el editor de personajes para crear una versión bastante cercana a la que conocemos de Bowsette, la cual tiene algunos rasgos de anime. Y en un video dnode se le ve peleando subido al canal de Youtube DualShokers

Además esta no sería la única sorpresa, ya que también muestra en una publicación en Twitter la forma femenina del Rey Boo, luego de usar el power-up de la supercorona, personaje que también está en Soul Calibur VI.

For anyone interested in making them yourselves, check out the guide over at @DualShockers: https://t.co/KypEccXf5e