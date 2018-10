PES 2019: La Superliga China llegará al juego

Konami desea seguir enriqueciendo la experiencia de Pro Evolution Soccer 2019, por tal motivo reveló el nuevo contenido que llegará este 25 de octubre.

Se trata del Data Pack 2.0, que agregará la superliga china al videojuego. Está contará con estadios, 100 rostros actualizado, nuevos botines y mejoras en el gameplay.

En su página web, Konami indicó que se añadirán todos los equipos y escudos de la CFA Super League y la Thai League.

Por otro lado, la compañía también reveló llegó a un acuerdo con el AS Monaco de la Ligue 1 de Francia. Gracias a esto el Stade Louis II aparecerá fielmente recreado en el juego.

Con respecto al gameplay cabe destacar arqueros más inteligentes, pocisionamento de los defensas y la precisión y potencia de los cabezazos estará mejorada.

Data Pack 2.0 is coming to #PES2019 on 25th Oct, bringing with it the Chinese Super League, Thai League, AS Monaco's stadium, eFootball Pro Arena, over 100 player face updates and several gameplay improvements.



