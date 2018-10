Crean mod de Bowsette en The Legend of Zelda: Breath of The Wild [VIDEO]

The Legend of Zelda: Breath of The Wild es el nuevo título de de la gran N, exclusivo para su consola híbrida Nintendo Switch, el cual llegó el 3 de marzo del 2017 para todos los fanáticos de esta franquicia.

La aparición de Bowsette en internet fue luego de que Nintendo, en el último Nintendo Direct, anunció un power-up llamado la supercorona el cual transformaba a Toadette en la Princesa Peachette en el juego New Super Mario Bros. U Deluxe.

La presencia de este nuevo personaje se debe a un manga creado en forma de venganza contra la gran N, donde Bowser es rechazado por la princesa Peach y hace uso de la supercorona para convertirse en Bowsette, luego de eso se han creado miles de memes, ilustraciones y un mod que permite jugar como Bowsette en New Super Mario Bros de Wii.

Sin embargo, hace instantes, en la cuenta de Twitter del periodista especializado en videojuegos de Hobby Consolas, Javier Sánchez, ha mostrado un video donde se puede ver el nuevo mod de Bowsette, pero esta vez en el mundo de Link, The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Este video nos muestra como Bowsette hace uso de sus poderes de lanzallamas e incluso posee una espada de fuego con la que pelea contra varios enemigos. Además, al momento de pelear con lo que sería un boss final dentro del juego, esta queda sin sus prendas. Checa el video.