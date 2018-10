Instagram: No creerás lo bien que imita este cosplay al clásico look de Lara Croft [FOTOS]

Con la llegada de Shadow of the Tomb Raider, último título en la ‘trilogía del origen’ de Lara Croft, muchos usuarios no dejaron de notar los llamativos y nostálgicos atuendos clásicos disponibles en el juego, que recuerdan a los primeros videojuegos del universo Tomb Raider. Muchos son plasmados a través del cosplay desde aquellos años, y hoy son más numerosos gracias a redes sociales como Instagram.

Lara Croft es uno de los personajes más populares y conocidos de la industria. La popular ‘Indiana Jones de los videojuegos’ ha logrado un reconocimiento sin precedentes desde que apareció en su primer juego Tomb Raider allá por 1996.

Rápidamente se convirtió en un ícono para la industria, tanto para jugadores y jugadoras que encontraron en Lara un símbolo de fortaleza, valentía y feminidad. Lara también ha sido imagen de reconocidas marcas como VISA por lo que su aporte al crecimiento de los videojuegos ha sido muy importante.

Por ello, muchos aún añoran el clásico look de Lara Croft que, a diferencia de los últimos aparecidos en Shadow of the Tomb Raider, muestra a una Lara Croft más intrépida, radical, atrevida y hasta experimentada. Los looks clásicos de Lara Croft en el último título de la saga fue, entre otras cosas, muy bien recibido.

Muestra del cariño que le tienen los fans de la serie a esta Lara Croft clásica es un reciente cosplay hecho por CutiePieSensei, una popular cosplayer que publica sus obras en Instagram, y toma personajes de anime, series de televisión y más. Su talento es indudable, y con respecto al look de Lara clásico, no podemos negar que su trabajo alcanza casi la perfección. Aquí te mostramos las imágenes.

Si quieres seguir a CutiePieSensei, puedes ingresar aquí.