La Fragua será el primer contenido gratis de Shadow of the Tomb raider. Conoce los detalles

Shadow of the Tomb Raider llegó hace menos de un mes a las consolas de PS4 y Xbox One y las encargadas del título Square Enix, Crystal Dynamics y Eidos-Montréal anunciaron en un comunicado de prensa los 7 contenidos descargables que recibirá la última parte de la trilogía de Lara Croft.

Con el nombre de La Fragua, los contenidos de este nuevo DLC estarán completamente gratis para todos los gamers que compraron el pase de temporada y para los que no cuenta con esta exclusividad, lo podrán comprar por separado.

El nuevo DLC estará disponible para la familia de Xbox One, PS4 y PC a partir del 13 de noviembre. En este nuevo contenido descargable, Lara Croft descubrirá los secretos de los Kuwaq Yaku, quienes se encuentran en la forja de lava de los dioses caídos. Aquí Lara conocerá los detalles de un antiguo legado de amistad y tendrá que superar un peligro que se creía perdido dentro de las llamas.

La Fragua es una tumba de desafío que ofrecerá como recompensa la habilidad Granadera, el arma Caballero silencioso y el atuendo de fantasma. Este nuevo DLC te permitirá jugarlo de manera solitaria o si deseas en el modo cooperativo.

Los nuevos contenidos de Shadow of the Tomb Raider estarán disponibles, para PS4, Xbox One y PC mensualmente desde el pase de temporada. Una vez los hayas descargado se habilitarán los desafíos en forma de tumbas, armas, experiencias, modos de contrareloj, reto de puntuación y nuevas misiones secundarios dentro de la historia. No obstante, el precio del pase de temporada es de 29.99 dólares y el nuevo DLC $ 4.99 y puedes comprarlo aquí.