Nuuvem anuncia ofertas de hasta 90% de descuento en estos videojuegos [VIDEOS]

Gog cumplió 10 años y decidió celebrarlo con todos los amantes de videojuegos ofreciendo grandes descuentos a una buena cantidad de títulos para PC, pero no sería la única tienda virtual, pues Nuuvem también se une a la fiesta de los descuentos e hizo este gran anuncio.

Nuuvem, la eshop brasileña de videojuegos es la más grande de Latinoamérica en donde podemos encontrar juegos para PC o MAC, hace unas semanas llegó al Perú con precios en nuestra moneda nacional.

Nuuvem ofrece grandes descuentos y esta vez no es la excepción, pues en su página web se pueden apreciar descuentos hasta de 90% de descuento en varios títulos e incluso el videojuego del que todo el mundo habla, Assassin's Creed Oddysey también está en oferta.

Como dicen por ahí, mes nuevo, juegos nuevo, pero si es la primera vez que quieres comprar un juego desde una tienda virtual como Nuuvem y no sabes cómo hacerlo, te lo explicamos en estos sencillos pasos que no te tomará ni 2 minutos hacerlo.

Para poder comprar necesitas primero debes tener una cuenta de Nuuvem. te la puedes crear dándole click a "Conectar" esta opción está al lado del carrito de compras en la parte superior derecha de la site, la facilidad que te da esta eshop es que puedes incluso loguear con tu propia cuenta de Facebook, luego de tener tu cuenta te enviará al catálogo de juegos y ahí podrás ordenar todos los títulos que quieras. Lo genial de comprar en estas plataformas es que los juegos se quedan guardados en tu biblioteca y podrás descargarlo en la plataforma que quieras, obviamente compatible con el juego, las veces que desees.

Bueno, llegó lo que tanto esperabas, estos todos los juegos que ofrece Nuuvem y los precios que tendrán durante 8 días, tiempo suficiente para que puedas actualizar tu lista de videojuegos y los puedas disfrutar desde tu PC.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) precio S/. 20.22 lo puedes comprar aquí.

Lords of the Fallen Game of the Year (Goty) precio S/. 7.87 lo puedes comprar aquí.

Sniper: Ghost Warrior - Gold Edition precio S./ 2.63 lo puedes comprar aquí.

Sniper: Ghost Warrior 2 precio S/. 3.51 lo puedes comprar aquí.

Mega Man Legacy Collection precio S/. 21.98 lo puedes comprar aquí.

Allien Rage - Unlimited precio S/. 3.07 lo puedes comprar aquí.

Assetto Corsa Competizione precio S/. 35.17 lo puedes comprar aquí.

FIFA 18 Standard Edition precio S/. 65.95 lo puedes comprar aquí.

Assassin's Creed Odyssey precio S/.119.60 lo puedes comprar aquí.

Ryse: Son of Rome precio S/. 9.85 lo puedes comprar aquí.

Enemy Front precio S/. 7.38 lo puedes comprar aquí.

Call of Cthulhu precio S/. 83.46 lo puedes comprar aquí.

Darksiders III Deluxe edition precio S/. 197 lo puedes comprar aquí.