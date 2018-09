Predator: los rangos de los depredadores / Yautja

1987 sería el inicio de la saga Depredador, la película donde protagonizó Arnold Schwarzenegger como Dutch, quien combatió contra a un ser extraterrestre, el cual era un cazador innato en búsqueda de presas, siendo sus preferidos los humanos y Aliens. con el transcurrir de los años, Predators pasó de ser un personaje cualquiera a convertirse en un gran cazador admirado por muchos, lo cual generó su presencia en videojuegos como Mortal Kombat X, crossover con personajes de DC como Batman y Superman.

El depredador es una especie de humanoide que habita en el planeta Yautja Prime. Esta criatura, a pesar de ser similar al ser humano, presenta una cabeza de extraña forma, sus ojos son verdes, rojos o amarillos y forman parte de distintos clanes de cazadores.La nariz presenta hendiduras y la boca enormes mandíbulas cruciformes móviles, oído bastante desarrollado y fuerza sobrehumana.

Estas extrañas criaturas alienígenas tienen tecnología muy avanzada, lo cual les permite siempre atrapar a sus presas cada vez que se lo proponen. Ellos respiran un 1% más de oxígeno y un 4% más de nitrógeno que los humanos y su capacidad de adaptación a la atmósfera terrestre es de una semana, aunque parezca poco tiempo, para estos cazadores infalibles es más que suficiente. Su sangre está basada en carbono y tiene la facultad de neutralizar, de manera parcial, el ácido de otros aliens. Un dato es que su vida también es larga, ya que pueden aumentar el tiempo de vida humano. Ellos también son llamados Yautja, pero.

¿Quiénes son los Yautja?

Los Yautjas o depredadores son una raza alienígena humanoide y solo viven para cazar la mayor cantidad de especies galácticas, entre ellas estamos nosotros, los humanos.

Para ellos también existe una pirámide social, junto con reglas que deben cumplir, sino serán sentenciados con penas como el castramiento o el exilio.

Sus reglas son:

- No matar a un espécimen de forma Honorable. O sea matar a alguien sin que este tenga la posibilidad de defenderse.

- Robar una presa de otro Depredador.

- Matar a uno de su especie.

- Matar especímenes enfermas, embarazadas o crías.

Como sociedad, también tiene rangos jerárquicos, los cuales son:

ETA

Es el rango más bajo conformado por los depredadores, no sirven para la caza, son demasiado cobardes y solo son usados como esclavos o sirvientes de guerreros.

Jóvenes no sangrados.

Aquí se encuentran jóvenes yautjas que están bajo la tutela de los guerreros superiores, pues todavía no han podido cazar. Un ejemplo de jóvenes no sangrados son los tres depredador que participaron en la película Alien vs Predator.

Joven Sangrado

Estos ya son Predators que ya tuvieron la oportunidad de cazar, a pesar que disponen de un trofeo (víctima) tienen acceso limitado a Armamento y equipamiento debido a la poca experiencia que tienen.

Sangrados

Conformado por experimentados depredadores adultos. Su acceso a equipamiento y armas es muy amplio, gracias a sus trofeos y experiencia. Además, se especializan en una sola arma.

Female Predator

Estas son las Yautjas, quienes se encargan de criar a los jóvenes Predators y en raras veces son ellas las que cazan; sin embargo, no salen muy seguido de su planeta.

Elites u Honorables

Son Predators con mucha experiencia. Tienen muchas cicatrices y marcas de guerra. Para llegar a este puesto deben de matar a una Xenomorfa Reina.

Elder Predators

Aquí se encuentran los de mayor edad. Son ancianos con una gran cantidad de trofeos y por lo general guían a los guerreros. Además, son jueces ante otros Predators. Y son líderes de las naves.

Mala Sangre

Estos Predators no son aceptados en la sociedad, pues son Yautjas rebeldes, criminales o psicópatas. Son perseguidos por los mismos de su clase y utilizan métodos de caza poco deshonroso como matar especímenes enfermos, a quienes no pueden defenderse o matar a alguien de su misma raza.