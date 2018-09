Kingdom Hearts: Skrillex y Utada Hikaru juntos para producción musical del videojuego

Kingdom Hearts es el videojuego que nos transporta a un universo en donde todos los icónicos personas de Disney conviven en un mismo universo y se entrelazan unos con otros, creando un trama que ha dejado impresionados a los fanáticos de la franquicia. Ahora está pronto a estrenarse la tercera entrega del juego y ya se ha revelado quienes estarán a cargo de la música.

Pese a que en un primer momento se dijo que el encargado de re mezclar los temas de Kingdom Hearts III sería Skrillex, se determinó finalmente que terminaría por ser una colaboración. El reconocido Dj del género dubstep, Skrillex, colaborará con la cantante japonesa Utada Hikaru para llenar de música este gran juego.

El tema colaboración que fue hecho para esta tercera entrega del juego está programado para ser lanzado el día 18 de enero del próximo año junto con el tema “Do not Think Twice”.

De igual manera ya se ha revelado que el juego Kingdom Hearts III estará a la venta desde el día 29 de enero. Miles de fanáticos ya se encuentran a la expectativa.

Puedes escuchar aquí parte de la nueva canción que se publicó en YouTube