Rocket League: Psyonix publica carta abierta sobre crossplay y señala a Sony

Con los recientes hechos concurridos por la final aceptación de Sony acerca del crossplay de Fortnite en PlayStation 4 con otras plataformas, no han sida pocas las expresiones de acogimiento y júbilo brindadas por la comunidad de videojuegos en general.

Desarrolladores, jugadores y críticos de la industria han calificado la decisión de Sony como algo que abrirá nuevas puertas y posibilidades hacia los creadores de la industria y a los juegos en sí. Uno de los más entusiasmados ha sido sin duda Psyonix, creadores del popular y aclamado juego Rocket League, un título de fútbol con carros chocones que ha sido alabado desde su lanzamiento.

En el subreddit oficial del juego, el desarrollador Psyonix acaba de brindar una actualización a sus jugadores sobre el tan comentando crossplay de PlayStation 4 que está abriendo más posibilidades hacia otros juegos, como ocurrió recientemente con Fortnite.

Hace pocos días informábamos sobre unas declaraciones que realizaría Psyonix horas después de conocerse la apertura total del crossplay para Fortnite en la consola de Sony. Pues bien, al parecer se vienen novedades con respecto al tema para Rocket League, ya que Psyonix ha publicado una extensa carta dando indicios sobre la apertura completa del crossplay para el videojuego.

Como se sabe, Rocket League cuenta con un sistema algo limitado en lo que respecta a crossplay. Mientras que sí es posible jugar con algunos jugadores de PC en Steam desde una PlayStation 4, no se puede (todavía) armar equipos entre las plataformas para enfrentarse con otros equipos con el conocido ‘matchmaking’ lo que limita fuertemente las posibilidades de jugar con jugadores de consola si usamos PC o viceversa, quedándonos como una opción usar las partidas privadas. El crossplay para Xbox One solo es posible con jugadores de Nintendo Switch, lo que marca claramente dos universos de jugadores totalmente separados.

Es por eso que Psyonix, en miras de lo que se vendrá con respecto al estado del crossplay para Rocket League, ha mostrado su total preocupación y apoyo a lo que acaba de realizar Sony con la PlayStation 4, y ha querido, al mismo tiempo, brindar algunos alcances a la comunidad en general. Aquí te dejamos el aviso de actualización completamente traducido desde Reddit:

A todos los fans de Rocket League, nuestros fieles jugadores, nuestra comunidad, nuestros amigos y a toda la comunidad gamer en todo su alcance...

Hablemos del juego cruzado en plataformas.

El juego cruzado entre todas las consolas es un tema cercano y apreciado en mi corazón. Significa mi pasión desde la concepción de Rocket League y he estado animando siempre y constantemente a mi equipo en convencerles de que no solo tenemos la oportunidad sino la obligación de ser pioneros en hacer más unidos a los jugadores sin importan en qué plataforma jueguen. Los juegos pueden ir y venir pero no es común el hecho de tener la habilidad de ser parte de un paso adelante en lo que respecto a juego online.

Construímos Rocket League como un juego de plataforma cruzada desde su mismo inicio. Ha sido un mandato de Psyonix que nuestras tecnologías, procesos y políticas deben siempre ir en conjunto con tal esfuerzo y hemos trabajado sin descanso para asegurarlo. Esperamos que otros desarrolladores se nos usan en este esfuerzo y lo hicieron. Esperamos también que los jugadores hagan sentir su voz para que tengan más y ellos también lo hicieron.

Por supuesto, el juego cruzado entre plataformas no es algo que Psyonix y Rocket League no puedan hacer por sí mismo. Es necesaria la substancial cooperación y coordinación de muchos aliados, mayormente de los dueños de las plataformas mismas. Es con mucho gozo que puedo reconocer que todas las consolas más reconocidas estan haciendo progresos dirigidos hacia la verdadera experiencia de juego cruzado entre plataformas.

Quiero que todo el mundo entienda cuánta prioridad tiene para nosotros esto desde siempre. Aún hay muchos factores, algunos toman tiempo, lo que significa que tenemos que tener mucha paciencia. Estoy emocionado más allá de las palabras y quiero asegurar que nuestros jugadores sepan donde estamos. No puedo esperar más para ver nuestra visión realizarse ver por fina a la comunidad de Rocket League unificada.