PlayStation 4: muestra el nuevo bundle gratis de Spyro Regnited Trilogy [VIDEO]

el popular dragón morado llegará próximamente a PlayStation 4 y Xbox one con el nombre Spyro Reignited Trilogy, el cual será la recopilación de remakes de los tres primeros títulos, pero Sony se adelantó al estreno y anunció estas sorpresas.

Al parecer, Sony quiere que llegue de una vez el dragón Spyro a su consola y por este motivo, sorprendió a todos sus seguidores en twitter con un bundle con el adorable personaje y dos nuevos avatares que son Hunter y Elora.

PUEDES VER: World of Warcraft: Classic así podrás jugar la primera expansión del wow [VIDEO]

Para conseguir este nuevo bundle debemos hacer la pre orden del título desarrollado por Toys for Bob, Spyro Reignited Trilogy, en la PlayStation Store y tendremos el acceso al nuevo tema Ride With Spyro y los dos avatares mencionados completamente gratis.

Ride with Spyro es un tema para el interfaz de PlayStation 4 donde podemos ver al adorable dragón usando lentes negros, sobre un skateboard, paseando por una especie de calle. El precio del título es de 39.99 dólares y puedes comprarlo dando entrando aquí.

Spyro's got style. 🕶



Pre-order the Spyro Reignited Trilogy at PlayStation Store and get access to this new Ride with Spyro theme and avatar bundle. Launching November 13: https://t.co/hbfnhBVuth pic.twitter.com/Gag13HnGQJ