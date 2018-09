PlayStation: Más de 650 juegos de PS2 podrán ser descargados a la PS4

Sony acaba de anunciar que desde hoy los usuarios de PlayStation 4 podrán descargar una gran variedad de juegos de PlayStation 2 que estén disponibles. Esto sumado a los populares juegos de PlayStation 4 que forman parte del paquete (Bloodborne, God of War 3 Remastered, NBA 2K16 y Until Dawn) y que también podrán ser descargados, de esta manera el streaming, el cual requería una buena conexión a internet, ya no será la única opción para disfrutar de una gran lista de títulos.

El anuncio fue realizado a través del blog oficial de PlayStation. En él mencionan que la posibilidad de descarga también será extendida hacia suscriptores de PS Now en el transcurrir de los días. Los juegos de PS Now tendrán soporte con todos los DLC descargados por el usuarios, así como micro-transacciones y 'add-ons', así como mejoras para los suscriptores que utilicen una PS4 Pro.

Sony asegura también la capacidad de transferir archivos de guardado desde PS Now hasta tu propia consola pero este proceso requiere contar con una cuenta de PS Plus que se vende por separado. PS Now está disponible solo en Estados Unidos pero sabemos que sería una tarea bastante difícil intentar correr un juego a través de streaming ya que la velocidad de conexión podría causar problemas. Para nuestra suerte, el streaming ya no será necesario para acceder a esta gran variedad de juegos.

Desde antes conocíamos que PS Now estaba lejos de traspasar las fronteras de Estados Unidos, pero este reciente anuncio que deja de lado el streaming como requisito para hacerse del servicio puede implicar que la oferta pueda por fin realizarse hacia otros países. En el pasado ya se han hecho intentos, con una buena conexión, por conectarse a los servidores de PS Now intentando jugar a través de streaming, pero estos experimentos no tuvieron éxito ya que los mismos servidores de Sony exigían la cercanía de la plataforma a alguno de sus servidores.

De igual manera, con este anuncio se percibe que Sony está respondiendo a la estrategia de Microsoft quienes ofrecen el servicio de Xbox Game Pass, ofreciendo un catálogo amplio de videojuegos por 10 dólares al mes, precio similar al de PS Now. Otras plataformas de suscripción han sido estrenadas en las últimas semanas, e incluso apareceren en PC, como es el caso de Origin que acaba de inaugurar su nuevo servicio Origin Access Premier con un costo de 15 dólares mensuales pero que ofrece acceso a títulos desde antes de su lanzamiento y con contenido extra como FIFA 19 y Battlefield V, además de promociones exclusivas y un amplio catálogo de videojuegos.

Este y otro tipo de modelos de suscripción están siendo cada vez más habituales en la industria y hasta se percibe un cierto grado de experimentación, como con el servicio Xbox All Access que ofrece, por una cuota mensual y obligada de 2 años, una consola Xbox One S o Xbox One X junto con las suscripciones a Xbox Game Pass y Xbox Live Gold. Algo que hace incluso ahorrar en comparación de pagar los servicios y productos por separado. Puede que en el futuro este tipo de servicios se conviertan en algo más común.