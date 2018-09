Hackearon Nintendo Switch Online y añaden más juegos de NES [VIDEO]

Nintendo Switch Online fue anunciado a través del último Nintendo Direct la semana pasada. En el mismo, confirmaron que el servicio online incluiría 20 juegos de NES en su totalidad y que irían agregándose progresivamente. El nuevo servicio también permite jugar a los clásicos de la consola a manera online, tanto de forma competitiva como cooperativa. Sin embargo, una vulnerabilidad fue descubierta a pocas horas de su estreno y se trataría de algo ya conocido puesto que se trataría de un port del emulador utilizado en la NES Classic Mini.

Como se sabe, el servicio de Nintendo Switch Online permite a los jugadores volver a disfrutar algunos títulos de la primera consola de la compañía: La Nintendo Entertainment System, mejor conocida como NES. La manera de ejecutar esto es, al parecer, similar a la que tiene la NES Classic Mini, reedición que fue a finales del 2016.

Esta sería la razon aparente por la que DevRin y otros usuarios se animaron a intentar ejecutar otros roms de juegos en la plataforma de Nintendo Switch Online, ya que se trata del mismo emulador de la NES Classic Mini adaptado para la Nintendo Switch. Como se sabe, hackers como Madmonkey pudieron agregar más juegos a la mini consola, ampliando el catálogo posible. Instrucciones sobre cómo hacer fueron compartidas en algunos círculos y muchos usuarios compartían sus resultados.

Dado que DevRin ya había demostrado la posibilidad de este emulador en Nintendo Switch Online, para correr otros juegos, el usuario KapuccinoHeck se adelantó a investigar más. En palabras de este último: "El software trata a los juegos como archivos con extensión .nes y no da problemas para ejecutarlos. El proceso es sencillo pero implica riesgos, al necesitarse una Nintendo Switch vulnerable, esta puede ser bloqueada si es que Nintendo detecta una conexión a su sistema".

"Para alguien sin la experiencia previa en correr mods de Switch, obtener todo lo que se necesita desde un inicio es un poco tedioso, pero nada muy difícil con las instrucciones adecuadas". Declaró el hacker al sitio web Polygon. "Después de la primera instalación, es muy fácil intercambiar roms de juegos y agregar otros enteramente", recalcó.

El hacker también afirmó: "Tengo muchas dudas de que esto implique alguna vulnerabilidad, diría que es solo un efecto colateral de hacer simple el proceso de agregar más juegos ya que oficialmente se lanzarán más en el futuro, haciendolo fácil para los modders al mismo tiempo".

