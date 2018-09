Batman: The Enemy Within confirma su fecha de lanzamiento para Nintendo Switch

Telltale Games, desarolladora de juegos como The Walking Dead, anunció hace unas horas, desde su cuenta oficial de Twitter, el arribo de Batman: The Enemy Within a la Nintendo Switch. Este título es la secuela del conocido juego Batman: The Telltale Series que fue lanzado en el 2016.

Batman: The Enemy Within fue estrenado originalmente para distintas plataformas en el 2017; sin embargo, al igual que su predecesor, Telltale también quiso migrar a la Nintendo Switch al igual que muchos grandes juegos para que los usuarios de la consola híbrida puedan disfrutarlo.

Cinco episodios componen el juego Batman: The Enemy Within en donde el gamer volverá a jugar el rol de Batman y su alter ego Bruce Wayne, quien tendrá nuevas aventuras con el regreso de personajes clásicos como el Joker y Harley Quinn.

Batman The Enemy Within fue lanzado el 27 de marzo del 2018 para Xbox One, PlayStation 4, PC y smartphones. Para Nintendo Switch el juego llegará con todos los episodios sin demora y aunque no se sabe cuanto costará se especula que tendría el mismo precio que su antecesor: 24.99 dólares para todos los usuarios de la consola híbrida.

Es importante mencionar que Batman: The Enemy Within mantendrá el mismo motor gráfico de Telltale Games y estará disponible para los usuarios de Nintendo Switch desde el 2 de octubre.