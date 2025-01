El turismo en Perú es reconocido a nivel mundial por su riqueza cultural, histórica y natural. El país alberga maravillas como Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno, además de otros sitios arqueológicos impresionantes como las Líneas de Nazca y Caral, la ciudad más antigua de América. La biodiversidad de sus paisajes, desde la Amazonía hasta la costa y los Andes, atrae a visitantes interesados ​​en ecoturismo y aventura.

Asimismo, su gastronomía, que combina tradiciones indígenas, africanas y europeas, ha conquistado el paladar internacional, siendo un motivo adicional para visitar el país. En los últimos años, el turismo peruano ha enfrentado desafíos debido a la pandemia y tensiones sociales, pero se están implementando estrategias para su recuperación y promoción sostenible a nivel global.

¿Cuál es el país de Latinoamérica que más visita el Perú?

Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la llegada de turistas fue impulsada principalmente por residentes de varios países. En esa línea, Chile se destacó como el principal emisor de turistas, con 700 mil visitantes (21.5% del total), seguido por Estados Unidos con 604 mil turistas (18.6%), Ecuador con 291 mil (8.9%), Bolivia con 189 mil (5.8%), Brasil con 185 mil (5.7%) y Colombia con 170 mil (5.2%). Estos seis países en conjunto representan el 65.7% del total de llegadas.

¿Cómo cerró el turismo peruano en 2024?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha informado que, en el año 2024, el turismo receptivo en Perú experimentó un crecimiento del 29% en comparación con el año anterior, lo que representa un aumento de 732 mil turistas. Esta cifra también refleja una sólida recuperación del 74.5% en relación con los niveles de turismo previos a la pandemia, alcanzados en 2019.

¿Cuál fue el destino turístico peruano incluido en prestigio medio de EE.UU?

La ciudad de origen inca, Ollantaytambo, situada en la región Cusco, ha capturado la atención del prestigioso diario estadounidense The New York Times, una de las publicaciones más destacadas e influyentes a nivel global. Este lugar ha sido agregado a la lista de los "52 lugares a visitar" de este año, resaltando sus majestuosas edificaciones, su diversa oferta culinaria y sus encantadores mercados. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) destacó que los especialistas de The New York Times consideraron la gastronomía, la cultura, la aventura y la belleza natural de cada uno de los destinos elegidos, animando a los viajeros a explorarlos.